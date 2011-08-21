دیکتاتور لیبی به ونزوئلا فرار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو تونس به نقل از یک منبع مخالف رژیم معمر قذافی در بنغازی گزارش داد که یک هواپیمای ونزوئلایی در جزیره جربه تونس برای انتقال اعضای خانواده دیکتاتور لیبی فرود آمده است.

این منبع مخالف همچنین اعلام کرد که خویشاوندان قذافی به زودی تونس را به مقصد کاراکاس پایتخت ونزوئلا ترک می کنند و این بدان معناست که دیکتاتور لیبی به پایان راه خود رسیده است.

این درحالیست که ارتش تونس ضمن تکذیب این گزارش اعلام کرد قذافی و خانواده وی در این کشور حضور ندارند. همچنین معاون وزیر خارجه ونزوئلا نیز از این گزارش به عنوان یک تبلیغ رسانه ای یاد کرده است.

جزیره جربه در مرز تونس و لیبی قرار دارد و از زمان آغاز درگیریها شماری از پناهندگان و برخی از مقامات لیبیایی از آن به عنوان مسیری برای فرار استفاده کردند.