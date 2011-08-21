15 درصد جمعیت شتر کشور در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 24 هزار و 264 نفر شتر در استان موجود است، اظهار داشت: این استان از نظر پرورش شتر رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: خراسان جنوبی علیرغم خشکسالی های پی در پی هنوز استعدادهای لازم برای پرورش شتر را دارد و با توجه به اقلیم گرم و خشک همیشه به عنوان یکی از استانهای مستعد پرورش شتر در کشور مطرح بوده است.

به گفته وی شهرستانهای نهبندان، بیرجند و بشرویه بیشترین سهم را در نگهداری و پرورش شتر در استان دارند.

هادربادی در خصوص کشتارگاه شتر در استان، تصریح کرد: یک واحد کشتارگاه صنعتی شتر در شهرستان نهبندان در حال احداث است.

وی با اشاره به وضعیت مجتمعهای پرورش شتر در استان، بیان داشت: هم اکنون تعداد سه مجتمع پرواربندی شتر با ظرفیت 13 هزار و 400 نفر به تعداد 297 واحد در سطح استان در حال اجرا و بهره برداری است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این مجتمعها برای 536 نفر ایجاد شغل خواهد شد.

هادربادی با بیان اینکه از این مجتمعها یک مجتمع در شهرستان نهبندان با ظرفیت پنج هزار نفر شتر احداث شده است، افزود: فاز اول این مجتمع به بهره برداری رسیده و فاز دوم در حال تکمیل است.

به گفته وی همچنین دو مجتمع دیگر در شهرستان بیرجند که یکی در خور با ظرفیت چهار هزار و 900 نفر که ایجاد زیر ساخت آن به پایان رسیده و آماده واگذاری به متقاضیان بوده و دیگری در سرچاه عماری که هم اکنون در حال احداث است.

وی از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به شتر داران در استان خبرداد و گفت: در سال گذشته خدماتی نظیر توزیع سموم و دارو ، احداث 15 باب آبشخور ، احداث چهار باب گاش شتر داری پرداخت تسهیلات، پرداخت درصدی ازسهم بیمه شتر و ... به شتر داران ارائه شده است.

هادربادی در خصوص نوع و نژاد شترهای خراسان جنوبی ااظهار داشت: شترهای سطح استان تماما تک کوهانه و از نژاد بلوچی هستند.

وی به میزان تولیدات گوشت شتر در استان اشاره کرد و ادامه داد: در سطح استان سالانه 838 تن گوشت شتر تولید می ‌شود که این سهم از کل گوشت تولیدی در استان حدود چهار درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به مشکلات شتر و شترداری در استان اشاره کرد و بیان داشت: مشکلات بیمه از جهت افزایش سهم بیمه گذار، نحوه بیمه که حتما باید پلاک کوبی صورت پذیرد، خشکسالی، فقر مرتع، افزایش قیمت دارو و .. اشاره کرد.

هادربادی در رابطه با چرای آزاد شتر در بیابانها و خصوصا اطراف جاده ها و به وجود آمدن مشکلاتی برای رانندگان وسایل نقلیه، افزود: برای جلوگیری از خطرات احتمالی برخورد وسایل نقلیه باشتر اقداماتی شامل نصب شبنما بر روی گردن دو هزار نفر شتر در سطح استان، احداث 15 کیلومتر حصار کشی اطراف جاده های حادثه خیز برخورد با شتر و نصب تابلوهای هشدار محل تردد شتر در جاده های استان انجام شده است.