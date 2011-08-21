بیش از ۲۹ هزار واحد صنفی در قم بازرسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از ۱۰ تیرماه شروع شده و در مدت ۴۵ روز برگزاری آن از ۲۹ هزار و ۱۲۵ واحد صنفی در سطح شهر قم بازرسی به عمل آمده است.



وی افزود: از این تعداد واحد بازرسی شده ۲۳۳۱ واحد متخلف شناسایی شده و ۲۵۰۲ مورد تخلف به ارزش ریالی بیش از یک و نیم میلیارد ریال از این واحد‌ها کشف شده که پرونده تخلف آن‌ها جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.



رئیس سازمان بازرگانی بیشترین تخلفات را مربوط به عدم درج قیمت عنوان کرد و گفت: عدم درج قیمت با ۹۸۷ مورد رتبه اول تخلفات کشف شده را به خود اختصاص داده است و گرانفروشی با ۷۰۲ مورد، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی با ۳۶۰مورد، کم فروشی و تقلب با ۱۸۲ مورد و عدم صدور فاکتور با ۱۳۲ مورد در رده‌های بعدی تخلفات کشف شده قرار دارند.



عالیپور بیان کرد: در این مدت ۳۷ مورد نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که پرونده به همراه کالاهای قاچاق برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.



وی با اشاره به بازرسی‌های به عمل آمده از نانوایی‌های سطح شهر گفت: در این مدت از ۸۹۸۳ نانوایی بازرسی شده که تعداد ۷۴۳ نانوایی متخلف شناسایی شده‌اند.



رئیس سازمان بازرگانی عمده تخلفات نانوایی‌ها را کم فروشی و گرانفروشی عنوان کرد و گفت: ارزش ریالی تخلفات کشف شده از نانوایی‌های متخلف بیش از ۲۳۰ میلیون ریال بوده است.



عالی‌پور افزود: طی این مدت واحد ستاد خبری این سازمان ۱۸۸۰ گزارش دریافت کرده است که ۱۴۳۶ گزارش به صورت تلفنی، ۲۴ گزارش حضوری و ۴۲۰مورد شکایت کتبی بوده است.



وی عنوان کرد: تعداد ۶۲۷ گزارش منجر به شناسایی واحد متخلف شده که نشاندهنده صحت ۳۳. ۵ درصدی گزارشات مردمی می‌باشد.



رئیس سازمان بازرگانی با اشاره به اینکه طرح نظارتی ماه مبارک رمضان تا دهم شهریور ادامه دارد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت و یا عدم صدور فاکتور مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان بازرگانی اطلاع داده و از طریق‌‌ همان شماره تلفن نتیجه گزارش خود را پیگیری کند.