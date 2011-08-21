شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین طرح گازی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بزرگترین کارخانه های جمع آوری گازهای همراه نفت در منطقه خلیج فارس با سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری آماده بهره برداری رسمی شده است.

هدف از اجرای کارخانه NGL سیری جمع‌آوری روزانه بالغ بر 140 میلیون فوت ‌مکعب گازهای همراه نفت در حال سوختن در منطقه عملیاتی سیری در خلیج فارس است.

از سوی دیگر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اشتغال‌زایی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های انرژی موجود در کشور و درآمدزایی ارزی سالانه بیش از 150 میلیون دلار، از دیگر اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

با ساخت و بهره‌برداری از کارخانه NGL سیری، روزانه 6 هزار و 700 بشکه پروپان، سه هزار و 600 بشکه بوتان، یکهزار و 375 بشکه پنتان، یکهزار و 375 بشکه میعانات گازی و 80 میلیون فوت ‌مکعب گاز شیرین و خشک شده برای تأمین خوراک نیروگاه جزیره‌های کیش و قشم، تولید می‌شود.

گاز همراه نفتی که هم‌اکنون در مشعل سکوهای نفتی نصر (میدان‌های الوند، سیوند، دنا و نصرت)، ایلام (میدان اسفند) و همچنین در دو کارخانه خشکی نصر و اسفند در حال سوختن است، خوراک ورودی به کارخانه NGL سیری را تأمین می‌کنند.

عملیات اجرایی ساخت پروژه سیری NGL با برآورد سرمایه‌گذاری حدود 500 میلیون دلار از سال 1383 آغاز شد که اجرای این پروژه‌ها با وجود دشواری‌های متعددی همچون تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی تاکنون متوقف نشده است.

این طرح از ایستگاه تقویت فشار سه مرحله‌ای، واحد ایستگاه تقویت فشار خوراک ورودی، جداسازی گازهای اسیدی، رطوبت ‌زدایی، جیوه ‌زدایی، استحصال مایعات گازی، تثبیت میعانات گازی، انتقال گاز، کسری فاضلاب صنعتی، توزیع و تولید انرژی و اسکله صادرات، محصولات گازی 11 بخش اصلی و زیربنایی تشکیل شده است.

پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح گازی از سوختن روزانه حداقل یک میلیون دلار گاز در منطقه خلیج فارس جلوگیری شود.

همچنین به منظور صادرات میعانات گازی از طریق بازوهای بارگیری اسکله موجود در جنوب جزیره سیری، سیستمی به نام دلفین برای پهلوگیری کشتی‌های فرآورده‌بر در این اسکله ایجاد شده است.

در حال حاضر عملیات ساختمان و نصب ساخت این کارخانه گازی در جزیره سیری به پایان رسیده است و در شرایط فعلی عملیات راه اندازی این پروژه مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.