حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین در مورد عملکرد تیم والیبال در یونیورسیاد 2011 چین ضمن بیان مطلب فوق گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود. من شنیده بودم یونیورسیاد در چنین سطحی برگزار می شود اما فکر نمی کردم تیم ها تا این اندازه قدرتمند باشند. البته ما تنها در دیدار با عمان عملکرد خوبی نداشتیم.

وی افزود: ما در دیدار با تیم های روسیه و اوکراین که شب گذشته هر دو فینالیست شدند بدشناسی آوردیم در حالیکه مقابل آنها عملکرد خوبی داشتیم مغلوب شدیم. ضمن اینکه تیم والیبال ایران به دلیل نداشتن لیبرو و قرار گرفتن در گروه سخت در عین شایستگی به جمع 8 تیم برتر مسابقات راه نیافت.

سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشور ادامه داد: ما در هر گروه دیگری بودیم حداقل به جمع 8 تیم پایانی می رسیدیم و اگر لیبرو هم داشتیم جزء 4 تیم برتر بودیم. در این گروه هم ما برابر اوکراین نباید بازنده می شدیم ما در هر 3 گیم 11 پوئن سرویس به حریف دادیم که اگر لیبرو ما آسیب دیده نبود حداقل 2 ست اول را از حریف می بردیم و می توانستیم این تیم قدرتمند را هم شکست دهیم.

معدنی در مورد بازی نکردن تیم ایران با رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد: ما این کشور را به رسمیت نمی شناسیم و به احترام به اعتقادات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیزمان در این دیدار به میدان نرفتیم. ما یک جایی باید حرف مردم فلسطین را می زدیم و از آنها حمایت می کردیم.

وی در مورد اینکه این برای نخستین بار بود در رقابت های تیمی، تیمی از کشورمان در مسابقات اینچنین مهم مقابل اسرائیل به میدان نرفت، تصریح کرد: این بهترین راه بود تا از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنیم. فکر می کنم حرکت ما بازتاب های فوق العاده ای داشته باشد. قطعا چنین اقدامات ارزشمندی تاوان هایی دارد اما هر تاوانی ارزنده است و آن را پرداخت می کنیم.

سرمربی تیم والیبال دانشجویان کشورمان در مورد ادامه همکاریش با این تیم تصریح کرد: اصلا نمی دانم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد و یا در دوره بعد اجازه دهند تیم در مسابقات شرکت کند یا نه و یا من در والیبال باشم یا نه. همه چیز بستگی به شرایط دارد اما این تجربه بسیار خوب و بزرگی بود و من به خاطر اعتمادی که مسئولان ورزشهای دانشجویان جهان و انجمن والیبال دانشجویی به من داشتند از آنها تشکر می کنم.

معدنی در پاسخ به این سئوال که تیم شما تنها 4 جلسه با نفرات اصلی تمرین کردید و اگر زمان بیشتری داشتید می توانستید عملکرد مناسب تری را ارائه دهید، اظهار داشت: ما در آن چند جلسه هم رشد خوبی داشتیم اما اگر زمان بیشتری داشتیم و لیبرو تیم هم آسیب نمی دید قاطعانه می گویم روی سکو می رفتیم حتی اگر در این گروه سخت هم قرار می گرفتیم. ضمن اینکه این موضوع نباید فراموش شود که تعدادی از والیبالیست های دانشجو و مطرح کشورمان در تهران ماندند و ترکیب این تیم که به مسابقات آمدند کامل نیست.

وی در مورد ارزیابی اش از سطح مسابقات تاکید کرد: من از طرف خودم می گویم واقعا غافلگیر شدم. ابتدا فکر می کردم یک سری دانشجو با چند جلسه تمرین به این مسابقات می آیند اما باید تاکید کنم شاید بسیاری از تیم های حاضر در رشته والیبال پس از پایان دوره قبلی مسابقات برای تیم خود سرمایه گذاری کرده اند. شاید تیم های دیگر کاروان ما هم با دیدن قدرت حریفان و حضور نفرات مطرح در این مسابقات غافلگیر شدند اما اگر ما تمرینات بیشتر، برنامه بلند مدت و با نفرات شاخص در این مسابقات حضور می یافتیم کاروان ایران نتیجه بهتری کسب می کرد.

وی با بیان اینکه تیم والیبال برزیل در این مسابقات نفرات ملی پوشش را همراه داشت، تایلند هم ملی پوشانش را آورده بود و روسیه هم تیم قدرتمندی را در اختیار داشت اضافه کرد: من به جرات می گویم تیم ژاپن 2 سال برای این مسابقات در اردو بود و بقیه تیم های دیگر هم برنامه ریزی منسجمی داشتند ضمن اینکه مسئولان نباید این موضوع را فراموش کنند که این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار می شد و المپیکی در سطح دانشجویان بود و با برنامه ریزی منسجم تر می توان در این رقابت ها موفق بود.

وی با بیان اینکه همکاری بیشتر فدراسیون دانشگاهی با فدراسیون والیبال می تواند به موفقیت این تیم کمک کند تاکید کرد: من به دکتر طالب پور این پیشنهاد را دادم که با فدراسیون والیبال مذاکره کند تا به جای تشکیل تیم ب، تیم دانشجویی را تشکیل دهند زیرا در این صورت به اهدافشان در پشتوانه سازی می رسند و تیم ایران در یونیورسیاد ها هم موفق تر حاضر خواهد شد و می تواند مدال ارزشمند یونیورسیاد را در کارنامه افتخارات والیبال ثبت کند.

معدنی در پایان گفت: از نظر نوع برگزاری سالن ها و نفراتی که در این مسابقات شرکت کرده اند، یونیورسیاد کمتر از مسابقات المپیک نبود و من احساس می کنم فدراسیون هایی که تیم ها و یا نفرات اصلی خود را به این مسابقات نفرستادند فکر می کردند این مسابقات سطح بالایی ندارد اما من به همه تاکید می کنم حضور در این رقابت ها محکی جدی و تجربه عالی برای حضور موفق ورزشکاران و تیم های ایران در مسابقات جهانی و المپیک است. همکاری فدراسیون ها با فدراسیون ورزشهای دانشگاهی می تواند از یک سو به موفقیت ورزشکاران در مسابقات بین المللی و از سوی دیگر به بالا رفتن رنکینگ ایران در یونیورسیاد ایران کمک کند.

تیم والیبال دانشجویان ایران که باید روز شنبه با تیم رژیم اشغالگرقدس روبرو می شد از این کار خودداری کرد تا کمیته برگزاری مسابقات یونیورسیاد تیم کشورمان را از دور رقابتها کنار بگذارد.