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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

ووشو قهرمانی آسیا - چین

شاکریان و موسوی به مدال برنز دست پیدا کردند

شاکریان و موسوی به مدال برنز دست پیدا کردند

رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا با کسب دو مدال برنز دیگر برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از ششمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا در شانگهای چین با کسب دو مدال برنز توسط سپیده شاکریان و مجید موسوی برای کشورمان آغاز شد.

شاکریان در فرم "نن گون" رده سنی 12 تا 15 سال با امتیاز 04/9  سوم شد و به مدال برنز دست یافت. در این فرم شرکت کننده میانمار با امتیاز 11/9 طلا گرفت و تالوکار ویتنامی با امتیاز 04/9 در مکان دوم ایستاد. این سومین مدال شاکریان بعد از طلای فرم "نن دائو" و برنز فرم "نان چوان" بود.

امروز همچنین مهدی مختارپور در فرم "چیانگ شو" رده سنی 12 تا 15 سال در جایگاه چهارم ایستاد و از دستیابی به مدال بازماند. مجید موسوی نیز در وزن 70- کیلوگرم بخش ساندا موفق به کسب مدال برنز شد. موسوی در مرحله نیمه نهایی این وزن با حساب 2 بر یک مغلوب نماینده قزاقستان شد و به نشان برنز مسابقات ووشوی قهرمانی جوانان آسیا بسنده کرد.

این دوره از رقابت‌ها عصر امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای نهایی بخش ساندا به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 1388518

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