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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

به دلیل ترجمه شعرهای آدونیس /

مترجم لیبیایی برنده جایزه «قلم» آمریکا شد

مترجم لیبیایی برنده جایزه «قلم» آمریکا شد

جایزه «قلم» آمریکا در سال 2011 برای ترجمه گزیده‌ای از شعرهای آدونیس شاعر معروف سوری از عربی به انگلیسی، به «خالد مطاوع» مترجم لیبیایی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، مبلغ این جایزه 3000 دلار است و به کتاب «گزیده‌ای از اشعار آدونیس» که توسط دانشگاه ییل آمریکا چاپ شده است، تقدیم شد.

خالد مطاوع در حال حاضر استاد خلاقیت‌های ادبی در دانشگاه میشیگان است. او علاوه بر شعرهای آدونیس، سروده‌هایی از برخی دیگر از شاعران عرب از جمله سعدی یوسف، فاضل عزاوی، امجد ناصر، جومانا حداد، مرام مصری، ایمان مرسال و هاتف جنابی را به انگلیسی برگردانده است.

این مترجم 48 ساله لیبیایی در سال گذشته میلادی هم برنده جایزه «والاس استیونس» آمریکا در حوزه شعر شده بود.

کد مطلب 1388523

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