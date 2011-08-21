به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در آذربایجان شرقی هشت روزنامه و36 هفته نامه منتشر می شود اما برخلاف انتظارات، فضای حاکم بر هفته نامه های این استان به مراتب بهتر از رونامه هاست و می توان پویایی فرآیند رشد در هفته نامه ها را مشاهده کرد.

هفته نامه ها علاوه بر رعایت شاخص های مربوط به فرم و محتوا، از مشارکت قابل توجه نویسندگان متعدد نیز بهره می برند که اغلب هیچ حق الزحمه ای برای نگارش مطالبشان دریافت نمی کنند.

واقعیت امر این است که روزنامه های آذربایجان شرقی مدت هاست که به "مرگی خاموش" مبتلا شده اند و نمایندگان قشر روشنفکر بجای استقبال از مشارکت در انتشار روزنامه ها، در مسیر همکاری با هفته نامه ها گام گذاشته اند که همین عامل می تواند به افزایش جذابیت های یک نشریه و اقبال عمومی، کمک بزرگی کند.

بهره گرفتن از نویسندگان متعدد با قلم های متفاوت در هفته نامه ها در حالیکه اغلب مطالب روزنامه های آذربایجان شرقی توسط یک نفر تحریر و یا بیشترین حجم از مطالب این نوع از نشریات از اینترنت گردآوری می شود، می تواند مصداق انجام یک "کار تیمی" موفق در حوزه رسانه قلمداد شود که حاکی از رعایت اصول فنی تولید یک مطلب و تبلور مفهوم واقعی نقش سردبیری و تقسیم کار در یک رسانه باشد.

هفته نامه های آذربایجان شرقی همچنین نگاهی متفاوت به رویدادها و نحوه اطلاع رسانی دارند زیرا دریافته اند که امروزه با افزایش تعداد رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک، بیان یکنواخت مطلب و عدم استفاده از جذابیت های لازم، سبب دلزدگی مخاطبان می شود.

از منظری دیگر، هفته نامه ها در حالی مخاطب محوری را مورد توجه قرار داده اند که این مقوله از دید گردانندگان روزنامه ها به دور مانده است و بر همین اساس می توان ادعا کرد که هفته نامه ها به شکلی نسبی، در پاسخ دادن به "نیاز خفته مخاطبان" موفقیت هایی را به دست آورده اند.

داشتن جذابیت بصری، دیگر شاخصه ای است که هفته نامه ها را در مقایسه با روزنامه های آذربایجان شرقی در جایگاه برتر قرار داده است.

دست اندرکاران هفته نامه ها مفهوم هنر زیباشناسانه، دیزاین(چینش‌ و آرایش‌) مطالب، رنگ، عکس و کاربرد آن در صفحات مختلف و ممیزه نشریه را به خوبی درک کرده و توانسته اند یک‌ نشریه‌ شاداب‌، چشم نواز، هارمونیک، زیبا و متفاوت‌ را در پیشخوان دکه ها و در معرض دید مخاطبان قرار دهند.

علاوه بر موارد اشاره شده، از حرکت هفته نامه ها به سمت روزنامه نگاری نقادانه و تحلیلی نیز نباید غافل شد. این نشریات برخلاف روزنامه ها که وجه غالبشان پرداختن صرف به اخبار است، در اطلاع رسانی وقایع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نگاهی نقادانه، پرسش گرانه و تحلیلی دارند و تا حدودی در پاسخ دادن به دو عنصر مهم "چرایی" و "چگونگی" موفق بوده اند.

در بیان دیگر ویژگی قابل اعتنای هفته نامه ها، نداشتن رویکرد سیاسی این نشریات و یا حداقل دارا بودن رویکردی چالشی در پرداختن به موضوعاتی از این دست است که زمینه پررنگ شدن موضوعات فرهنگی، اجتماعی و هنری را فراهم آورده است.

"فرآیند محوری" و توجه شایسته به ارزش خبری "مجاورت جغرافیایی" از ویژگی های دیگر هفته نامه های آذربایجان شرقی است که به ندرت در روزنامه ها مورد توجه قرار می گیرد.

در چنین شرایطی تداوم انتشار هفته نامه ها و حتی افزوده شدن دو هفته نامه جدید به مجموع این نشریات می تواند پیام های معناداری داشته باشد که توجه به آنها از جهات مختلفی حائز اهمیت فراوان است.

از یکسو این پیام روشن قابل دریافت است که ناتوانی روزنامه های محلی آذربایجان شرقی از رقابت با هفته نامه ها نشانه ای دال بر ضعف مالی روزنامه هاست که در اثر همین نقیصه، چراغ روزنامه ها بدون سر و صدا خاموش شده است.

در صحت این ادعا بیان همین نکته کافی است که تبریز از میزبانی انتشار روزنامه ای سراسری و تاثیرگذار محروم بوده و نمی تواند در شان سابقه درخشان این شهر در حوزه روزنامه نگاری، نقش آفرینی کند.

از سوی دیگر این پیام می تواند مورد توجه قرار گیرد که تلاش هفته نامه ها برای ماندن در گود رسانه ای آذربایجان شرقی در چنین شرایطی قابل تحسین است و باید این وضعیت را به فال نیک گرفت.

حقیقت آن است که در پاسخ به این تلاش شایسته هفته نامه های آذربایجان شرقی باید حمایت ها را نظامند و تقویت کرد تا مبادا این نشریات در مسیر روزنامه ها بیفتاند.

تعریف سازوکاری برای تقویت بنیه اقتصادی هفته نامه ها مانند سوق دادن کانون های تبلیغاتی به انتشار آگهی نامه های خود از طریق صفحات لایی هفته نامه ها، تداوم اشتراک سازمان ها از هفته نامه ها و اختصاص فضای مناسب و در معرض دید دکه های مطبوعاتی به هفته نامه ها می تواند به عنوان پیشنهادات عملی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

در این بین هفته نامه ها نیز باید خود را مقید به حفظ و سپس ارتقای وضع موجود دیده و در این راستا رواج نرم نویسی را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در دستور برنامه های خود قرار دهند زیرا بیان روایی و داستانی رویدادها و بکارگیری درون مایه های داستانی و ادبی، بر جذابیت عناصر و ارزش های خبری می افزاید.

همچنین باید گفت که وقت آن رسیده سبک‌هایی مثل ساعت شنی، گیلاس یا سبک‌های بلوکی کارکرد خود را در هفته نامه ها پیدا کنند زیرا این سبک‌ها که به فیچر نزدیک می شوند و کارکرد تحلیلی رسانه را بیشتر می کنند، به مرور روزنامه نگار را به تفکر در اموری که در حوزه‌ کاری اوست، وا می دارد و موقعیت رسانه را ارتقا می بخشد.

خودداری از انتخاب تیترهای روزنامه ای، بازکردن فضای مصاحبه های عمیق و چالشی و نیز برجسته کردن ناگفته ها و حاشیه ها از دیگر مواردی به شمار می رود که رعایت آنها از هفته نامه های آذربایجان شرقی مورد انتظار است.