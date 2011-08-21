قانون مدیریت پسماند بطور کامل اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین شامگاه شنبه در جمع معاونان خدمات شهری مناطق شهرداری تبریز گفت: با اجرای کامل قانون مدیریت پسماندها و همکاری دستگاه های ذیربط بسیاری از مسایل و مشکلات زیست محیطی شهر تبریز برطرف خواهد شد.

وی تحقق تمامی وظایف و مسئولیت‌های محوله به شهرداری تبریز را نیازمند همکاری تمامی مسئولان و مشارکت شهروندان دانست و افزود: در سایه این همکاری‌ها و مشارکت‌ها، شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر رتبه‌های متعدد ملی و بین‌المللی در سطح کشور و جهان را به خود اختصاص داده و به الگوی مدیریت شهری کشور تبدیل شده است.

نوین با اشاره به اقدامات و فعالیت های شهرداری تبریز در رفع معضلات زیست محیطی شهر تبریز، بیان کرد: در راستای بهبود وضعیت خدمات شهری تبریز گام‌های اساسی برداشته شده و توانسته ایم در سایه این خدمات به شهری الگو در بین شهرهای کشور تبدیل و عنوان تمیزترین شهر ایران را به خود اختصاص دهیم.

وی از جمله مهمترین این اقدامات را تلاش برای استقرار سیستم جمع‌آوری و دفع مکانیزه زباله، تنظیف هدفمند و مداوم زباله از سطح شهر، تعطیلی زباله‌گاه جدید، پوشش سطح زباله ‌گاه قدیم برای جلوگیری از نفوذ شیرابه‌های زباله و تصاعد گازهای متان حاصل از زباله، افزایش اکیپ‌ها و نیروهای تنظیف و جمع‌آوری پسماندهای شهری، خرید و تجهیز سامانه و ناوگان خدمات شهری به ماشین‌آلات و تجهیزات رفت و روب و جمع‌آوری زباله، احداث تصفیه‌خانه شیرابه‌های زباله در کنار مرکز دفن بهداشتی و ده‌ها طرح و برنامه دیگر عنوان کرد.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود از آمادگی شهرداری تبریز در جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید کرد.