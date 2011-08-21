تعویق لیگ برتر برای ارتقای آمادگی صبای قم مفید بود

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما بعد از انجام تمرینات سخت و برنامه‌های آماده‌سازی فشرده وارد سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شده و انجام بازی‌های تدارکاتی نیز فرصتی برای آمادگی بیشتر تیم به وجود آورده است.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اردیبهشت ماه اعلام شد سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال از دهم مرداد ماه آغاز می شود، تمرینات خود را از خرداد ماه گذشته آغاز کردیم تا با آمادگی در فصل جدید لیگ برتر فوتسال به میدان برویم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: با این حال تعویق یک ماه دیدارهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال از دهم مردد ماه به هشتم شهریورماه و ایجاد این فاصله زمانی، سبب شد فرصت بسیار مفیدی برای کادر فنی تیم صبای قم و بازیکنان به وجود بیاید تا برای بهبود وضعیت آمادگی خود برای ادامه بازی‌های حساس لیگ اقدامات مناسبی انجام دهیم.



وی اظهار داشت: در روزهای اخیر نیز انجام دیدارهای تدارکاتی، فرصتی عالی برای کسب آمادگی بهتر تیم صبا است تا ان‌شاءالله از دیدار حساس هفته نخست فصل جدید لیگ برتر برابر تیم فوتسال پرسپولیس تهران، با شرایطی بهتر وارد لیگ برتر شویم.



غیاثی تاکید کرد: صبای قم پیش از این هم نیاز به فرصت داشت تا بتواند به شرایط مطلوب رسیده و با وضعیتی خوب لیگ برتر را آغاز کند، زیرا حساسیت مسابقات این فصل بسیار بالا است و امیدوارم با توجه به تلاش هایی که صورت گرفته است، خوب نتیجه بگیریم.



وی اضافه کرد: تمام تلاش کادر فنی این است که آمادگی بازیکنان را با تمرینات خوب ارتقاء دهیم و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم و عملکردی بهتر از فصول گذشته را کسب کنیم که البته این موضوع بستگی به تلاش اراده بازیکنان نیز دارد.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم با اشاره به دیدار هفته نخست صبای قم با تیم فوتسال پرسپولیس تهران که در سالن شهید حیدریان قم برگزار می شود، بیان داشت: باید بگویم صبای قم در این فصل تیمی قوی خواهد بود که تلاش می کند از همین هفته نخست با کسب سه امتیاز از میدان خارج شود.



وی با اشاره به دیدار تدارکاتی صبای قم مقابل منصوری قرچک، خاطرنشان کرد: بازی بسیار خوبی را مقابل تیم قدر منصوری قرچک به نمایش گذاشتیم و واقعا مستحق باخت نبودیم، ولی این میزبان بود که شرایط را به نفع خود رقم زد.



وی با اشاره به فرصت‌های متعدد گلزنی تیم صبای قم در این دیدار اظهار داشت: در این بازی چند موقعیت گلزنی داشتیم که با بی‌دقتی به هدر رفت ولی باید تلاش کنیم در دیدارهای آتی تدارکاتی و دوستان به فکر کسب هماهنگی لازم باشیم.



صبای قم در هفته نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ، از ساعت 21 و 30 دقیقه روز هشتم شهریورماه در دیداری خانگی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پذیرای تیم پرسپولیس تهران است.

