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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

روزنامه تایمز مدعی شد:

ساخت تونلی برای اتصال روسیه و آمریکا/ مهمترین پروژه دنیا!

ساخت تونلی برای اتصال روسیه و آمریکا/ مهمترین پروژه دنیا!

روزنامه تایمز مدعی شد که قرار است تونلی به طول 110 کیلومتر در زیر آبهای تنگه بریننگ ساخته شود تا با اتصال آلاسکا و سیبری، آمریکا و روسیه را به یکدیگر وصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از نظر تئوری با ساخت این تونل زیر دریایی می توان با قطار و از راه خشکی از آمریکا به روسیه سفر کرد.

این خبر را روزنامه تایمز نوشت با وجود این روسیه هنوز موضوع را تائید نکرده است. این روزنامه انگلیسی با استناد به اظهارات به یک منبع آگاه در اتاق بازرگانی انگلیس- روسیه نوشت که ساخت این خط آهن، مهمترین پروژه همه زمانها خواهد بود.

این تونل در حدود 110 کیلومتر طول خواهد داشت که این میزان دو برابر طول تونل اروپا در زیر دریای مانش است و بین 8 تا 10 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.

این تونل زیردریایی، منطقه "اوئلن" در روسیه را به "دماغه پرنس ولز" در آلاسکا وصل خواهد کرد.

کد مطلب 1388538

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