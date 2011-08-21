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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

مساجد منطقه 20 میزبان کارگاه آموزشی بازیافت شد

شهرری - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و در راستای ترویج فرهنگ بازیافت مواد، کارگاه آموزشی بازیافت در مساجد منطقه 20 برگزار شد.

 در طرح استقبال از ماه رمضان و در راستای ترویج فرهنگ بازیافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست به همت اداره بازیافت منطقه، کارگاه های آموزشی بازیافت ویژه بانوان در مساجد و خانه های سلامت  برگزار می شود.

این کارگاه ها با هدف ترویج فرهنگ بازیافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست کارشناسان بازیافت در خصوص فرایند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید  کاهش پسماند برای حفظ محیط زیست و اهمیت تفکیک زباله ها در حفظ محیط زیست، نحوه استفاده از ظروف یکبار مصرف، مواد شوینده و مواد شیمیائی اطلاع رسانی کرده همچنین کیسه های نایلونی ویژه جمع آوری پسماندها و بروشور اطلاع رسانی بین شرکت کنندگان توزیع می شود.

 

کد مطلب 1388539

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