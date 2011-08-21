مساجد منطقه 20 میزبان کارگاه آموزشی بازیافت شد

در طرح استقبال از ماه رمضان و در راستای ترویج فرهنگ بازیافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست به همت اداره بازیافت منطقه، کارگاه های آموزشی بازیافت ویژه بانوان در مساجد و خانه های سلامت برگزار می شود.

این کارگاه ها با هدف ترویج فرهنگ بازیافت مواد و ضرورت حفاظت از محیط زیست کارشناسان بازیافت در خصوص فرایند تفکیک پسماندها و بازگشت مجدد مواد به چرخه تولید کاهش پسماند برای حفظ محیط زیست و اهمیت تفکیک زباله ها در حفظ محیط زیست، نحوه استفاده از ظروف یکبار مصرف، مواد شوینده و مواد شیمیائی اطلاع رسانی کرده همچنین کیسه های نایلونی ویژه جمع آوری پسماندها و بروشور اطلاع رسانی بین شرکت کنندگان توزیع می شود.



