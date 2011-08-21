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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

در بخش کشاورزی/

صدور مجوز پروانه مشاغل خانگی به بخش خصوصی واگذار می شود

صدور مجوز پروانه مشاغل خانگی به بخش خصوصی واگذار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، گفت: در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی، صدور پروانه و مجوزهای مشاغل خانگی به شرکت های خدمات مشاوره ای فنی، مهندسی کشاورزی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز، شامگاه شنبه در نشستی که با حضور مدیران صدور پروانه و امور سرمایه گذاری سازمان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای برگزار شد، بر فعالیتهای قابل واگذاری به شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در جهت تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین در جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بهره برداران بخش کشاورزی، تاکید کرد.

وی افزود: هماهنگی لازم در این امر، با مدیریت صدور پروانه، امور سرمایه گذاری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی با برپایی نشست های تخصصی به عمل آمده و نحوه اجرای طرح به صورت تخصصی و آموزشی ارائه شده است.

رخ افروز، هدف از برگزاری این نشست را توجیه شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی در راستای واگذاری صدور پروانه و مجوزهای مشاغل خانگی به شرکتهای مزبور ذکر و بیان کرد: کاهش تصدی گری در بخش دولتی، ایجاد امکان مدیریت بهتر در روند اجرای امور نظارتی، مشارکت بیشتر نیروهای تخصصی در روند اجرا و نظارت بر آن، ایجاد مشاغل جدید و خدمات دهی بهتر به بخش مولد از دیگر اهداف اجرای این طرح در استان است.

کد مطلب 1388543

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