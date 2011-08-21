صدور مجوز پروانه مشاغل خانگی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز، شامگاه شنبه در نشستی که با حضور مدیران صدور پروانه و امور سرمایه گذاری سازمان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای برگزار شد، بر فعالیتهای قابل واگذاری به شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در جهت تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین در جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بهره برداران بخش کشاورزی، تاکید کرد.

وی افزود: هماهنگی لازم در این امر، با مدیریت صدور پروانه، امور سرمایه گذاری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیران عامل شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی با برپایی نشست های تخصصی به عمل آمده و نحوه اجرای طرح به صورت تخصصی و آموزشی ارائه شده است.

رخ افروز، هدف از برگزاری این نشست را توجیه شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی در راستای واگذاری صدور پروانه و مجوزهای مشاغل خانگی به شرکتهای مزبور ذکر و بیان کرد: کاهش تصدی گری در بخش دولتی، ایجاد امکان مدیریت بهتر در روند اجرای امور نظارتی، مشارکت بیشتر نیروهای تخصصی در روند اجرا و نظارت بر آن، ایجاد مشاغل جدید و خدمات دهی بهتر به بخش مولد از دیگر اهداف اجرای این طرح در استان است.