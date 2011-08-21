سری چهارم «شعر امروز» به پایان راه تدوین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حبیبی کسبی با اعلام برنامه‌های آتی دفتر شعر حوزه هنری از انتخاب هفت دفتر شعر برای سری چهارم مجموعه «شعر امروز» خبر داد و گفت: در حالی کار انتخاب آثار سری چهارم مجموعه «شعر امروز» رو به پایان است که هنوز سری سوم این مجموعه که قرار بود در نمایشگاه کتاب تهران ارائه شود، منتشر نشده است.

وی در تشریح قالب شعری کتاب‌های سری چهارم این مجموعه گفت: تاکنون دو مجموعه شعرنو، چهارمجموعه شعر کلاسیک و یک مجموعه تجمیعی از شعر نو و کلاسیک برای سری جدید «شعر امروز» انتخاب شده است.

وی همچنین از برگزاری سه شب شعر در آینده نزدیک خبر داده و افزود: برنامه‌های شعرخوانی مناسبتی در ایام دفاع مقدس، عید غدیر و سالروز پیروزی انقلاب برگزار خواهد شد.

کسبی با یادآوری برنامه‌های ادبی دفتر شعر حوزه هنری بیان کرد که برنامه‌های هفتگی و ماهانه شعرخوانی و شعرگویی دفتر شعر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همچنان برگزار و منعقد خواهد بود. از میان این برنامه‌ها می توان به جلسات شعر و رسانه علی معلم، کارگاه شعر نو مصطفی علیپور و همچنین جلسات عمومی شعرخوانی با حضور عباس براتی پور اشاره کرد.



