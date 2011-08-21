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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

سیف الاسلام قذافی:

تسلیم محال است/ پرچم سفید را بالا نخواهیم برد

تسلیم محال است/ پرچم سفید را بالا نخواهیم برد

پسر دیکتاتور لیبی در آخرین روزهای پیش از سقوط پدرش اعلام کرد که رژیم کنونی این کشور هرگز سقوط نخواهد کرد و خبرهای منتشر شده از سقوط قریب الوقوع کذب محض است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سیف الاسلام قذافی در نخستین ساعات بامداد امروز طی سخنانی که از شبکه ماهواره ای لیبی پخش کرد گفت: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و پرچم سفید را به نشانه تسلیم بالا نخواهیم گرفت.

وی تمامی اخبار منتشر شده مبنی بر سقوط قریب الوقوع معمر قذافی و کنترل کامل انقلابیون لیبی بر برخی شهرهای این کشور را تکذیب و ادعا کرد: نیروهای قذافی به طور قاطع پیروز خواهند شد.

سیف الاسلام قذافی با بیان اینکه منحنی عملکرد نیروهای قذافی همواره رو به صعود بوده است گفت: محال است پرچم سفید را به نشانه تسلیم بالا ببریم. ما با تسلیم مخالفیم و این تصمیم معمر قذافی و سیف الاسلام نیست بلکه تصمیم ملت لیبی است.

سخنان سیف الاسلام پس از آن مطرح می شود که تحلیلگران و کارشناسان سیاسی اعلام کرده اند رژیم دیکتاتوری معمر قذافی به زودی سقوط می کند.

کد مطلب 1388548

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