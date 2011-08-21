تسلیم محال است/ پرچم سفید را بالا نخواهیم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سیف الاسلام قذافی در نخستین ساعات بامداد امروز طی سخنانی که از شبکه ماهواره ای لیبی پخش کرد گفت: ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و پرچم سفید را به نشانه تسلیم بالا نخواهیم گرفت.

وی تمامی اخبار منتشر شده مبنی بر سقوط قریب الوقوع معمر قذافی و کنترل کامل انقلابیون لیبی بر برخی شهرهای این کشور را تکذیب و ادعا کرد: نیروهای قذافی به طور قاطع پیروز خواهند شد.

سیف الاسلام قذافی با بیان اینکه منحنی عملکرد نیروهای قذافی همواره رو به صعود بوده است گفت: محال است پرچم سفید را به نشانه تسلیم بالا ببریم. ما با تسلیم مخالفیم و این تصمیم معمر قذافی و سیف الاسلام نیست بلکه تصمیم ملت لیبی است.

سخنان سیف الاسلام پس از آن مطرح می شود که تحلیلگران و کارشناسان سیاسی اعلام کرده اند رژیم دیکتاتوری معمر قذافی به زودی سقوط می کند.