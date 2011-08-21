رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: افزایش ظرفیت کنکور در گروه پزشکی/ دو برابر شدن ظرفیت پذیرش یک دانشگاه

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموع افزایش ظرفیت در رشته های گروه علوم پزشکی 14 درصد است که نسبت به سال گذشته کاهش نداشته است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل نبود امکانات، ظرفیت محدودی را برای رشته های دکتری حرفه ای، دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی اعلام کرده بود که مقرر شد با توجه به پرمتقاضی بودن این رشته ها، ظرفیت در این رشته ها در این دانشگاه افزایش یابد.

سرورالدین اظهار داشت: در مجموع این سه رشته در مقطع دکتری حرفه ای 250 نفر به ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران افزوده شد.

وی تاکید کرد: با توجه به پرمتقاضی بودن رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به خصوص در دانشگاه علوم پزشکی تهران این افزایش ظرفیت به داوطلبان در رتبه های بالا که نمرات مشابهی دارند برای پذیرش کمک می کند.

به گزارش مهر، در دفترچه کنکور سراسری سال 90 ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 335 نفر با احتساب بورسیه ارتش اعلام شده است که با افزایش ظرفیت به 585 نفر خواهد رسید.