دستگیری 32 سارق با اجرای طرح امنیت محله محور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علی محمدی"، سرکلانتری دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ صبح یکشنبه از دستگیری 32 سارق با اجرای طرح امنیت محله محور در سطح حوزه این سرکلانتری خبر داد.

این مقام انتظامی در تشریح خبر گفت:" در این طرح که بنابه تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ در شهر تهران اجرا می شود، تمامی ماموران عملیاتی کلانتری های زیرمجموعه این سرکلانتری، حضور داشته و با تمام قوا در اجرای این طرح کوشش کردند.

وی عنوان داشت:ماموران کلانتری های 118 ستارخان، 133 شهر زیبا، 134 شهرک قدس، 137 نصر، 138 جنت آباد، 139 مرزداران، 140 باغ فیض، 141 شهرک گلستان، 142 کن و 143 امامزاده داوود(ع) در این طرح حضور داشته به شناسایی و دستگیری سارقان این محدوده پرداختند.

سرهنگ "علی محمدی" ادامه داد:" با اجرای این طرح، ماموران موفق شدند 2 سارق منزل، چهار سارق خودرو، 2 سارق کیف قاپ، 6 سارق لوازم داخل خودرو و 18 سارق زورگیر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی همچنین ادامه داد: در طرح مذکور چهار خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز از سارقان کشف و ضبط شده و برای انجام تحقیقات تکمیلی به اداره آگاهی منتقل شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پایتخت در پایان، اجرای طرح های امنیت محله محور را در راستای افزایش امنیت شهروندان برشمرد و افزود:شهروندان تهرانی می توانند در صورت مشاهده مسایل و مشکلات انتظامی و اجتماعی از طریق مبادی ذیربط اطلاعات خویش را در اختیار پلیس قرار دهند تا به آنها رسیدگی شود.