رضایتمندی 65 درصد مازنیها از شبکه تبرستان

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صمدی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه نیروی انتظامی مازندران در هتل سالاردره ساری افزود: این افزایش رضایتمندی در راستای نوآوری، ارتقای سطح فرهنگ و خواسته مردم استان از طریق شبکه استانی محقق شده است.



وی اظهار داشت: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی نقش اساسی در ارتقاء شاخصهای توسعه ای مازندران دارند و باید حمایت شوند.



قائم مقام شبکه تبرستان با اشاره به اینکه رسانه های مازندران باید در حوزه فرهنگ و چالش های اجتماعی استان بیشتر تلاش کنند، تصریح کرد: رسانه ها باید جلوتر از جریان جامعه بوده تا نسبت به آگاه بخشی آحاد جامعه اثرگذار باشند.



صمدی با بیان اینکه رسانه ها در خط مقدم اطلاع رسانی هستند اظهار داشت: اقتصاد، اجتماع، ورزش و فرهنگ مناسب در هر کشوری نیازمند داشتن رسانه های معتبر و صاحب نام است.



وی با تاکید بر اینکه رسانه ها باید به دنبال بیان نقد منصفانه از دستگاههای اجرایی و اداری باشند افزود: سیاه نمایی در شان رسانه های مازندران نبوده و نیست.



رستم دهقان، رئیس خانه مطبوعات مازندران نیز با اشاره به تقدیر از فعالان رسانه ای، تقدیر از برترین ها است اظهار داشت: رسانه ها وارثان رسالت ائمه هستند.



وی با بیان اینکه رسانه ها باید با دینداری اسلامی نسبت به آگاهی بخشی جامعه گام بردارند افزود: خبرنگاران مجاهدان جبهه جنگ سرد هستند.



دهقان با اشاره به اینکه رسانه ها باید به بیان مطالبات دستگاههای اجرایی باشند اظهار داشت: مدیران باید ارتباط دو سویه با رسانه و دستگاه اجرایی را همواره رعایت کنند.



وی در پایان از خدمات فرماندهی و معاونت اجتماعی انتظامی مازندران به واسطه تجلیل از خبرنگاران استان قدردانی کرد.