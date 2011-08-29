دکتر محمد علی آذرشب در مورد اینکه چرا برای حراست از هویت مفاخر ایرانی مسئولان امر منفعلانه عمل می‎کنند به خبرنگار مهر گفت: اگر منظورتان این است که توجه به مفاخر فرهنگی وجود ندارد اینطور نیست باید بگویم توجه هست ولی سازمان یافته نیست. مؤسسات متعددی توجهشان به مفاخر فرهنگی ایران است. از جمله انجمن مفاخر فرهنگی ایران، وزارت ارشاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسات مختلف دیگر .

وی گفت: ما در سطح کشور نیاز به یک برنامه ریزی واحد برای احیای مفاخر و بسیج تمام امکانات علمی و فرهنگی و هنری کشور داریم.

مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره راههای مقابله و جلوگیری از اقدامات کشورهای همسایه در مصادره مفاخر کشورمان اظهار داشت: این مفاخر بزرگی که در ترکیه یا تاجیکستان یا کشورهای عربی مورد تجلیل و مصادره قرار می‎گیرند، افتخاری برای ایران و گذشته فرهنگی ما هستند.

وی یادآور شد: ابوعلی سینا و فارابی و مولوی اینها فارسی نویس و وابسته به فرهنگ ایرانی هستند. اما اگر دیگر کشورها بخواهند از این افراد تجلیل و تمجید کنند هیچ اشکالی ندارد یک مقدارش هم موجب افتخار برای ماست.

آذرشب در مورد خطرات و تبعات منفی این مصادره ها در دراز مدت نیز گفت: خطرات آن این است که این کار را به دیگران واگذاریم و خودمان هیچ کار نکنیم. یک وقتی می‎گوییم مولانا در ترکیه مورد تجلیل قرار می‏گیرد دیگر ما کاری نکنیم این اشتباه است بلکه ما باید کار بیشتر و حساب شده تر و سازمان یافته تری انجام دهیم.