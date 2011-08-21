خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: «سیره سیاسی امام علی (ع)» بررسی تحلیلی بخشی از زندگانی امیر مومنان است که از کتاب «سیره الائمه الاثنی عشر» نوشته دانشمند لبنانی هاشم معروف الحسنی ترجمه شده است.

وی در کتابش به تاریخ همه امامان معصوم (ع) پرداخته و فارغ از تعصبات مذهبی، سیره آن بزرگواران و حوادث زندگی آنان را بررسی کرده است.

واحدی مترجم این کتاب در مقدمه‌ای که بر آن نگاشته است، اینگونه تاکید کرده که وی تنها بخش مربوط به دوران امامت و رهبری حضرت علی (ع) را انتخاب و ترجمه کرده است تا رفتار سیاسی و تدبیر آن امام همام در حوادث و تندبادهای پس از پیامبر اسلام بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.

بنابر نوشته مترجم، وی به جای برگردان واژه به واژه، تلاش کرده ضمن رعایت امانتداری در انتقال مفاهیم متن اصلی، روح و محتوای آن را در قالبی مناسب و روان ارائه کند. البته بنابر تاکید واحدی، وی نسخه‌ای با غلط‌های فراوان چاپی در اختیار داشته که در بسیاری موارد ترجمه و حتی درک مطلب را دشوار می کرده و وی ناگزیر به کتاب‌های دیگر و منابع اصلی مراجعه کرده است.

در بخش پایانی کتاب که به تحلیل و روایت به شهادت رساندن امام اول شیعیان اختصاص دارد می‌خوانیم: از نوشته استاد احمد عباس صالح در کتاب «راست و چپ در اسلام» چنین برمی‌آید که او در پایان بحث پیرامون قتل علی (ع) توسط ابن ملجم به این باور می رسد که این کار توطئه معاویه بوده است. او چنین سوال می کند: چرا نقشه ترور علی (ع) با موفقیت به انجام می‌رسد، ولی در مورد معاویه و عمرو بن عاص به بار نمی‌نشیند؟

این کتاب در 16 فصل تنظیم شده که برخی سرفصل‌های آن شامل علی و خلفا، علی در عهد عمر، پایان کار عمر، شورا، نتیجه شورا، ابوذر و عثمان، علی و خلافت، علی در راه کوفه، جنگ صفین، مارقین، توطئه بزرگ و ... است.

این کتاب را انتشارات تارونه در شمارگان 5 هزار نسخه، به قیمت 3 هزار و 500 تومان و در 272 صفحه منتشر کرده است.