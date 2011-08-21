سوء استفاده میلیاردی با جعل اسناد خدمات درمانی نیروهای مسلح در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان کرمانشاه در اجرای نیابت قضایی صادره از بازپرسی دادسرای نیروهای مسلح استان ماموریت یافتند متهمی که به اتهام جعل اسناد خدمات درمانی نیروهای مسلح تحت تعقیب است را دستگیر کنند.

متهم به نام "رضا" به اتهام جعل اسناد خدمات درمانی نیروهای مسلح استان و سوء استفاده از هزینه های درمانی به مبلغ چهار میلیارد تومان، تحت تعقیب قرار گرفته بود.

ماموران اداره پشتیبانی و عملیاتی پلیس اطلاعات، محل اختفاء متهم را شناسایی کردند و طی یک عملیات پلیسی وی را دستگیر کردند.

در این خبر آمده است در بازرسی از منزل متهم تعدادی دفترچه خدمات درمانی برگه های درمانی و دفترچه های حساب پس انداز بانک های مختلف کشف و ضبط شد.

متهم در اداره پلیس تحت بازجویی است.