غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، افزود: "سه طرح در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ارائه کرده که این شورا در حال بررسی آنها است."

وی اضافه کرد: "یک فراز از طرح‌هایی که در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها بررسی می‌شود این است که در هر استانی حداقل یک دانشگاه دخترانه راه‌اندازی شود تا هر داوطلب دختری که بخواهد در دانشگاه تک‌جنسیتی تحصیل کند، به صورت داوطلبانه آن دانشگاه دخترانه را برای تحصیل دانشگاهی انتخاب کند."

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: "بحث عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها را باید به صورت تدریجی، آرام و با کار فرهنگی جلو برد."

منظور رئیس‌جمهور از دستور "توقف اجرا شدن طرح عدم اختلاط در دانشگاه‌ها"

خواجه‌سروی با بیان اینکه "وزیر علوم در دیدار اخیر خود با فعالان دانشجویی اعلام کرد که برنامه‌مان برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه متوقف نشده است" به مهر گفت: "وزیر علوم نگاه خود درباره نامه رئیس‌جمهور را در جمع فعالان تشکل‌های دانشجویی اعلام کرد. رئیس‌جمهور در آن نامه نظرشان این بوده که این کار کارشناسانه‌تر انجام شود. لذا طرح‌هایی برای پیگیری عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ارائه شده که در دست پیگیری هستند."

وی افزود: "وزیر علوم معتقد است نگاه رئیس‌جمهور این بوده که جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه به صورت عالمانه‌تر دنبال شود و سطحی نباشد. در همین راستا طرح‌های اسلامی شدن دانشگاه‌ها به شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها عرضه شد."

برخی فعالان دانشجویی حاضر در نشست چهارشنبه 26 مرداد ماه دانشجویان با وزیر علوم، نسبت به نامه دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور مبنی بر "توقف اجرا شدن طرح عدم اختلاط در دانشگاه‌ها" انتقاد داشتند و خواستار پیگیری "جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه‌ها" شدند.

به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیمه تیر ماه امسال در نامه‌ای به وزرای علوم و بهداشت تاکید کرد: "شنیده شده است که در برخی دانشگاه‌ها، رشته‌ها و کلاس‌های تک‌جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می‌گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود."