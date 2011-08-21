حمایت مالی و معنوی یک موسسه برای تالیف داستان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی شهرستان ادب در فراخوانی به منظور حفظ گنجینه فرهنگی ادبیات انقلاب اسلامی، از تمامی نویسندگان فعال در حوزه ادبیات داستانی انقلاب اسلامی خواست تا آثار خود را در قالب داستان کوتاه و بلند به منظور بررسی جهت حمایت مالی و معنوی در امر چاپ، به این موسسه ارسال کنند.

در این فراخوان از نویسندگان خواسته شده تا آثارشان را حداکثر در سه هزار کلمه به این موسسه ارسال کنند. این داستان‌ها لازم است تنها در حوزه ادبیات انقلاب باشند و پیش از این نیز منتشر نشده باشد.

آثاری که دارای سطح کیفی و کمی متوسط به بالا باشند از سوی این موسسه مورد حمایت مادی و معنوی قرار گرفته و در قالب مجموعه‌هایی مستقل منتشر خواهند شد.

همچنین با بیست نفر از نویسندگانی که آثار آنها درجه کیفی ممتاز را کسب کند بسته به سابقه نویسنده، قراردادی برای تالیف یک داستان بلند و یا مجموعه داستان منعقد خواهد شد.

مهلت این فراخوان تا پایان شهریور ماه اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این فراخوان به نشانی اینترنتی dastan@shahrestanadab.com و یا به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی روبروی سینما صحرا پلاک 168 طبقه چهارم ارسال کنند.