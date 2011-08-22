کلام در موسیقی رمضان باید مضمون عرفانی داشته باشد

عباس خوشدل آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت آثار موسیقی ویژه ماه مبارک رمضان به خبرنگار مهر گفت : تولید آثار ارزشمند جهت فرهنگسازی و ارائه الگوی مناسب از جمله ضرورتهای مطرح درعرصه موسیقی مذهبی در ماه رمضان است از همین رو باید نهادهایی تشکیل شود که بر کم و کیف تولید این آثار نظارت داشته باشند و همچنین از شاعران و آهنگسازان خوش سابقه در تولید آثار موسیقی مذهبی حمایتهای لازم برای تولید آثار ارزنده در این زمینه صورت گیرد.

وی در ادامه افزود : موسیقی در این ماه نوعی از ملودی های عرفانی را می طلبد و این درحالی است که در بسیاری موارد شاهد هستیم موسیقی که از رادیو و تلویزیون برای مخاطب پخش می شود اغلب مناسب این ایام نیست.

این آهنگساز در ادامه با اشاره به ضرورت سلامت کلام در آثاری که ویژه ایام ماه رمضان ساخته می شود گفت : علاوه بر ملودی های عرفانی کلام و سلامت مضمون ترانه از مهمترین فاکتورهای ساخت موسیقی ویژه این ایام است ولی متاسفانه اغلب اشعار در موسیقی های رمضان به دور از آیین های مذهبی این ایام است و اغلب توسط مداحان نا آشنا به فن موسیقی ایرانی خوانده می شود .

وی در پایان افزود : این درحالی است که برای اجرای قطعات موسیقی ویژه اعیاد و سوگواری ائمه اطهار به حضور مداحان آشنا به هنر موسیقی ردیف دستگاهی ایران و همچنین وجود شاعرانی که بر مبنای این نوع موسیقی شعر بسرایند نیاز است ولی متاسفانه در این حوزه از فعالیتهای موسیقایی که ریشه در مذهب و اعتقادات مردم دارد اقدام شایسته ای صورت نگرفته است. به عنوان مثال، شاعران و ترانه سرایانی چون فرید اصفهانی وعلیرضا قزوه اشعار شاخصی در عرصه موسیقی مذهبی ارائه کرده اند اما هیچگاه این اشعار آنگونه که باید برای ساخت آثار موسیقی مذهبی استفاده نشده است.