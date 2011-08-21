انحراف رودخانه زاینده رود شایعه است/ لزوم صرفه جویی در آبهای زیر زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طرفه افزود: در حال حاضر حدود 500 لیتر آب در ثانیه جهت تأمین آب شرب کاشان از طریق پمپاژ منتقل می شود که با احداث این تونل، انتقال آب از طریق این تونل صورت می گیرد.

در برداشت آبهای زیر زمینی صرفه جویی کنیم

وی در ادامه با اشاره به شرایط بحرانی افزود: باید در برداشت آبهای زیرزمینی کمال صرفه جویی را داشته باشیم تا شرایط بحرانی را بگذرانیم.

طرفه در ادامه یادآور شد: بر همین اساس شرکت آب منطقه ای در طول سه سال گذشته طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را در دستور کار قرار داده تا از طریق گروه‌های گشت و بازرسی از حفاری‌های غیر مجاز و برداشت‌های غیر مجاز جلوگیری نماید.

طرفه نصب کنترهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در استان را در همین راستاد دانست و ادامه داد: پیش بینی شده پنج سال آینده تمامی چاه ها به کنتور هوشمند مجهز شوند.

عدم مدیریت یکپارچه بر زاینده رود چالش پیش روی منابع آبی زاینده رود است

مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای اصفهان، مهمترین چالشهای فراروی منابع آب در استان را کمبود شدید منابع آب با توجه به گسترش و توسعه روز افزون مصارف شرب و عرضه گسترده کشاورزی حوضه زاینده رود و وجود صنایع بزرگ ملی در حوضه زاینده رود دانست.

وی از دیگر چالشهای فراروی منابع آب حوضه زاینده رود راعدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم بر روی رودخانه زاینده رود عنوان کرد و ادامه داد: عدم امکان استفاده از پساب‌های فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی به عنوان منابع آب جدید به دلیل مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و عدم مطابقت شاخص‌های کیفی آن با استانداردهای مورد تأیید محیط زیست و تصرف و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها به خصوص رودخانه زاینده رود و عدم رعایت حریم تأسیسات آبی از دیگر چالشهای منابع آب در استان است.