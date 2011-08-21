احتمال مربی آموزشیار شدن حق التدریسهای لیسانس/ قول مجلس به معترضین

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به چند نکته در ارتباط با آخرین رسیدگیها به وضعیت معلمان حق التدریس فنی و حرفه ای و شرایط فعلی آنان با انتقال به وزارت علوم اشاره کرد.

پیگیر وضعیت حق التدریسها در کمیسیون آموزش هستیم

نماینده مجلس شورای در کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به پیگیری وضعیت حق التدریسهای فنی و حرفه ای در این کمیسیون تاکید کرد: اعضای کمیسیون آموزش به طور جدی پیگیر مشکلات حق التدریسهای آموزشکده های فنی و حرفه ای هستند. من حتی با خود معترضان در جریان تجمع مقابل مجلس صحبت کردم و نامه های آنان را به کمیسیون آموزش ارجاع دادم.

وی افزود: موضوع حق التدریسهای آموزشکده های فنی یک بحث جداست و در قالب قانون جدید انتقال فنی و حرفه ای به وزارت علوم باید از آنان حمایت کرد زیرا این افراد، نیروهای تکنسین و آموزش دیده ای هستند که اگر به هر دلیل از سیستم خارج شوند، دست یافتن به این مجموعه با ارزش دیگر امکان ندارد.

به گفته نصیری قیداری، آموزش فنی و حرفه ای کشور در هر قالبی که باشد باید این افراد را به کار گرفته و در بدنه آموزش عالی حفظ شوند.

احتمال مربی - آموزشیار شدن حق التدریسهای لیسانس

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه تاکید کرد: تعداد این مربیان هر چقدر هم که باشد مهم نیست و باید آنان را حفظ کرد. تنها مشکل این است که در قالب جدید باید به چه نحوی ساماندهی شوند.

وی پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن می توان مربیان دارای مدرک لیسانس را ساماندهی کرد و در این باره اظهار داشت: یک پیشنهاد این بود آنهایی که مدرک لیسانس دارند مربی - آموزشیار شوند و برای کاردانیها هم باید تصمیماتی گرفت.

یک قول مجلس به حق التدریسها

نصیری قیداری با اشاره به تعیین تکلیف نهایی حق التدریسهای فنی و حرفه ای در مجلس اظهار داشت: ما حتماً راهی را برای تعیین تکلیف استخدام آنان پیدا می کنیم. در این زمینه، اگر بار مالی نداشته باشد مجلس یک طرح را ارائه می دهد و اگر بار مالی داشته باشد دولت لایحه ای می دهد تا براساس آن تصمیم گیری شود.

حق التدریسها در مهرماه آموزش می دهند

وی درباره ادامه همکاری حق التدریسهای فنی با وزارت علوم تاکید کرد: مهم این است که این نیروها در مهرماه به کار خود ادامه دهند و مجلس آمادگی دارد مشکلات آنان را به زودی حل کند.