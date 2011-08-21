به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس در کارگاهی 4 روزه میزبان هنرجویانی است که کتیبه‌نگاری را از استاد پیشکسوت این رشته احد ترابی فرا می‌گیرند.

29 مرداد تا 4 شهریور این کارگاه با عنوان قلم عشق میزبان علاقه مندان به هنرهای تجسمی است.

مجموعه‌ای از آثار استاد احد ترابی نیز در نگارخانه پردیسان به نمایش درآمده که شامل 30 اثر گرانبها در زمینه خوشنویسی و کتیبه نگاری است. ساعت بازدید از نمایشگاه 9 صبح تا 19 عصر اعلام شده است.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند به میدان صادقیه ، بلوار فردوس ، چهارراه مخابرات ، فرهنگسرای فردوس مراجعه کنند یا با شماره تلفن 44002260 و 70 تماس بگیرند.