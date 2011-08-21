آرسنال در زمین خود باخت/ چلسی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حالی که در ورزشگاه امارات میزبان لیورپول بود، با دو گل مغلوب حریف خود شد. توپچی ها در دقیقه 70 با اخراج "فریمپونگ" 10 نفره شدند و 8 دقیقه بعد توسط آرون رمزی گل به خودی دریافنت کردند. لوییس سوآرز در وقت های اضافه دومین گل تیم میهمان را هم به ثمر رساند.

چلسی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل وست برومویچ به برتری رسید. "لانگ" در دقیقه 4 برای تیم وست بروم گل زد اما نیکلاس آنلکا (53) و فلورنت مالودا (83) در ادامه برای تیم میزبان گل زدند تا آبی ها به یک پیروزی خانگی دست پیدا کنند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* ساندرلند صفر - نیوکاسل یک

* آستون ویلا 3 - بلکبرن یک

* اورتون صفر - کویینزپارک رنجرز یک

* سوانسی صفر - ویگان صفر

برنامه ادامه رقابت ها به شرح زیر است:

یکشنبه 30/5/1390

* نورویچ - استوک

* ولورهمپتون - فولهام

* بولتون - منچسترسیتی

دوشنبه 31/5/1390

* منچستریونایتد - تاتنهام