به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی به منظور حضور در اجلاس فدراسیون جهانی دوومیدانی شنبه شب تهران را به مقصد کره جنوبی ترک کرد.

آشتیانی در حالی امروز وارد شهر دایگو کره جنوبی می شود که امشب به وقت این کشور اولین نشست کشورهای عضو اتحادیه دوومیدانی غرب آسیا برای برگزاری مسابقات دوومیدانی این منطقه برگزار خواهد شد و نماینده کشورمان در آن شرکت خواهد کرد.

اجلاس فدراسیون جهانی دوومیدانی چهارشنبه در مرکز بزرگ EXCO شهر دایگو برگزار خواهد شد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان از 5 تا 12 شهریورماه در دایگو کره جنوبی برگزار خواهد شد.