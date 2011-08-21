۳۷ طرح در شهرستان روانسر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفری در جمع خبرنگاران این طرح ها را شامل احداث سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت ۱۰ هزار تن، اجرای ۳۲ طرح آبیاری تحت فشار، افتتاح صنایع ریخته گری برنج پردیس، احداث مرکز بهداشتی درمانی نهرابی، احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرک روانسر و تامین گاز شهرک روانسر اعلام کرد.

وی در ادامه به شاخص آسفالت راه های روستایی شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴تنها ۲۴ درصد راه های روستایی شهرستان روانسر آسفالت شده بودند که این میزان امروز به ۴۴ درصد افزایش یافته است.

وسعت باغات شهرستان از ۵۰ هکتار به ۱۵۲۰ هکتار رسیده است

صفری تصریح کرد: پیش از دولت نهم، وسعت باغات روانسر ۵۰ هکتار بود که در دولت نهم و دهم با کار و تلاشی شبانه روزی وسعت باغات این شهرستان به هزار و ۵۲۰ هکتار افزایش یافته است.

وی افزایش واحدهای آموزشی روانسر از ۲۰۴ واحد آموزشی به ۲۵۶ واحد و درصد قبولی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف از ۷۹ درصد به ۸۹ درصد را از دیگر دستاوردهای دولت دکتر احمدی نژاد دراین منطقه عنوان کرد.

فرماندار روانسر همچنین افزود: هشت مصوبه سفر اول دولت به این شهرستان کاملا اجرایی شده و ۱۴ مصوبه سفر دوم دولت نیز با پیشرفت مطلوبی درحال اجرا هستند.

صفری با بیان اینکه کل سهمیه مسکن مهر روانسر ۶۱۴ واحد می باشد، از ثبت نام ۶۵۷ متقاضی برای استفاده و بهره مندی از مزایای طرح مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.

وی تصریح کرد: طرح احداث ۴۷۹ واحد مسکونی طرح مسکن مهر این شهرستان شامل مجتمع کارگران شهرک صنعتی، مشاغل آزاد، کارمندان، بسیجیان و آزاد نیز درحال اجراست.

صفری به بخشی از توانمندیهای این شهرستان نیز اشاره کرد و با بیان این که ۴۰ درصد گوشت مرغ مصرفی استان کرمانشاه را شهرستان روانسر تامین می کند، گفت: هم اکنون این شهرستان با دارا بودن ۱۰۰ واحد مرغداری فعال در زمینه تولید گوشت مرغ موقعیت خوبی دارد و مرغداریهای این شهرستان سالانه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید را وارد بازار عرضه می کنند.