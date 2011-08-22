به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 4 فصل با عناوین «نقد مضمونی»، «آگاهی نقد»، «مطالعاتی درباره زمان انسانی» و «فضای پروستی» چاپ شده است. نویسنده در مقدمه کتاب نقد مضمونی را حوزه‌ای از نقد به حساب آورده که حتی قبل از رواج نقد ساختارگرایی، در مقابل نقد سنتی دانشگاهی قد علم کرده است.

نویسندگانی مانند ژرژ پوله و ژان استاروبنسکی به رغم اختلاف آرا، با پیروی از بنیان‌گذاران مکتب ژنو و تکیه بر متن، در جستجوی نوع آگاهی نویسنده بودند که به تعبیری، پدیدارشناسی از یک تجربه حسی به بعد شکل می‌گیرد، تجربه‌ای که نقطه بنیادین و آغازین ارتباط انسان با جهان پیرامون اوست.

ژرژ پوله در 29 نوامبر 1902 در شهر شنه بلژیک متولد شد و در 31 دسامبر 1991 در بروکسل درگذشت. هرچند پوله دیر شروع به نگارش و چاپ آثار خود کرد، شمار کتاب‌‌های مهم او به حدی بود که بسیاری از منتقدان، او را منشا رواج افکار نو و تحول اندیشه در قرن بیستم به حساب می‌آورند. «مطالعه درباره زمان انسانی» که از جمله آثار مهم پوله محسوب می‌شود، تحقیقی بسیار گسترده است درباره راه‌های متفاوت درک نویسندگان اعصار مختلف از زمان.

در فصل اول کتاب پیش رو، عناوین «مقدمه»، «خاستگاه‌های نقد مضمونی و مفهوم مضمون»، «ژرژ پوله و رسالت نقد» و «جست و جوی cogito، راه حلی برای برون‌رفت از بن‌بست نقد» درج شده‌اند. در فصل دوم هم بعد از مقدمه فصل، مطالبی درباره آلبرت بگن، ژان پل سارتر، ژان پی‌یر ریشار و ... آمده است.

فصل سوم هم به مسائلی مانند تخیل معطوف به میل تا عطف به جهان واقع، عطف تخیل به زیستی سرشار در لحظه، درخشش گذشته در اقیانوس بیکران فراموشی‌ها و ... می‌پردازد. فصل پایانی کتاب هم به بخش‌های نتیجه، کتابنامه و فهرست اعلام کتاب اختصاص یافته است.

«نقد مضمونی آرا، اندیشه‌ها و روش‌شناسی ژرژ پوله» با 158 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان منتشر شده است.