مسابقات حفظ و قرائت قرآن فرزندان مهر بهزیستی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی شامگاه شنبه در حاشیه ضیافت فرزندان مهر بهزیستی از وجود دو هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست در استان خبر داد و افزود: از این تعداد، 250 کودک در بهزیستی و بقیه نیز توسط اقوام و خویشاوندان درجه یک نگهداری می شوند و بصورت ماهانه از این خانواده ها در جهت نگهداری از این کودکان مساعدت می شود.

وی همچنین با اشاره به وجود 18 مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان در استان، اظهار داشت: 14 مرکز از این تعداد متعلق به موسسات غیر دولتی و خیریه و بقیه متعلق به سازمان بهزیستی هستند.

صادقی این ضیافت را یکی از برنامه های فرهنگی این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن میان کودکان، استفاده از مبلغان مذهبی و روحانیون برای تعمیق فرهنگ و ارزش های اسلامی و غنی سازی اوقات فراغت این کودکان و نظیر این برنامه ها از دیگر فعالیت های فرهنگی این سازمان است.

مدیر کل بهزیستی استان به پخش اقلام غذایی به خانواده های تحت پوشش بهزیستی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: نظیر سال گذشته، در شهر تبریز بیش از هزار سبد غذایی به خانواده های تحت پوشش بهزیستی به ارزش ریالی هر یک 500 تا 600 هزار ریال در محل درب خانه آنها توزیع شد و علاوه بر تبریز در دیگر شهرستان ها نیز این اقدام تحقق یافت.

صادقی همچنین در ادامه سخنان خود از آغاز پذیره نویسی نخستین صندوق نیکوکاری در استان خبر داد.