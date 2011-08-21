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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

در خراسان شمالی/

61 درصد آثار دانش آموزان به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی راه یافت

61 درصد آثار دانش آموزان به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی راه یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از راه یابی 61 درصد از آثار دانش آموزان خراسان شمالی به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی خبر داد.

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علیرغم ضعف بسیاری از زیر ساختهای فناوری در استان دانش آموزان مستعد و خوش فکر استان همچنین توانسته اند با 12 تیم در جشنواره کشوری رباتیک تواناییهای علمی و فنی خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: در جشنواره کشوری خوارزمی آموزش و پرورش استان بهترین درخشش را داشت و 61 درصد از آثار و خلاقیتهای دانش آموزان استان به مرحله کشوری راه یافت که به طور نسبی استان خراسان شمالی جزء موفق تری استانها در این زمینه بوده است.
 
وحیدی همچنین به آغاز سال تحصیلی جدید نیز اشاره کرد و گفت: بیش از دو هزار نفر برای سال تحصیلی آینده به ظرفیت مدارس در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، شاهد سمپاد و هیئت امنایی افزوده شده است.
کد مطلب 1388584

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