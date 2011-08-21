دانشگاه صنعتی کرمانشاه از سوی مسئولان حمایت نمی شود

عبدالحمید پاپ زن در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم حمایت جدی وزارت علوم و مسئولان استان، اعتبار اختصاص یافته در سال جاری به دانشگاه صنعتی کرمانشاه را کمتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما راضی کننده نیست و قرار به افزایش 10 برابری این میزان اعتبار بوده است.

ارشاد اسلامی بابت اجاره تالار برگزاری کنفرانس برق 5.8 میلیون تومان از ما گرفت

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از برگزاری چهاردهیمن کنفرانس دانشجویی برق برای اولین بار در کرمانشاه از 15 تا 17 شهریور ماه امسال در دانشگاه صنعتی و تالار انتظار خبر داد و اظهار داشت: بر اساس ماده 52 قانون تمام دستگاه های اجرایی در برگزاری رویدادهای علمی و همایش ها موظف هستند تمام تجهیزات خود را در اختیار دانشگاه ها بگذارند، این در حالی است که اداره کل ارشاد اسلامی استان، ما را مجبور به پرداخت پنج میلیون و 800 هزار تومان بابت سالن های تالار انتظار در برگزاری این رویداد علمی کرد.

پاپ زن در خصوص دستگاه های همکار در برگزاری این رویداد علمی نیز گفت: دانشگاه آزاد، شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق، دانشگاه رازی، آموزش و پرورش، بانک تجارت و شرکت پارسه تا کنون تنها دستگاه ها و مراکز آموزشی بوده اند که تاکنون اعلام همکاری با ما کرده اند.

وی با بیان اینکه 1065 مقاله به دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق ارسال شده، افزود: از این تعداد مقاله 500 مقاله پذیرفته خواهد شد که 230 مقاله به صورت حضوری و بقیه در قالب پوستر با حضور اساتید برجسته کشور ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه این مرکز در عمر کوتاه خود موفق به برگزاری 10 همایش شده است، به افتخارات دانشگاه صنعتی کرمانشاه در مسابقات بین المللی اشاره و گفت: کسب رتبه دوم در سال 87 در کشور، کسب رتبه پنجم در کانادا در سال 88 و کسب رتبه اول و دوم در جشنواره خوارزمی در سال جاری از افتخارات این دانشگاه جوان است.

پاپ زن با بیان اینکه در سفر دوم رئیس جمهور به استان کرمانشاه مبلغ 4.7 میلیارد تومان برای احداث دانشکده انرژی با زیربنای 12 هزار و 500 مترمربع در محل اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اختصاص یافته، اظهار داشت: تاکنون اعتبار کامل دانشکده انرژی به ما پرداخت نشده و به علت این تاخیر این دانشکده هنوز65 درصد پیشرفت داشته است، این در حالی است که شهرداری منطقه سه کرمانشاه در هفته اخیر ما را مجبور به پرداخت چهار میلیارد تومان عوارض کرده است که در صورت اجرا نشدن این امر جلوی پیشرفت این پروژه گرفته خواهد شد.

وی ضمن انتقاد شدید از این حرکت شهرداری گفت: بنده مانع این کار شدم و اگر اعتبار کافی نیزداشته باشیم آمادگی مدیریت فنی چندین دانشکده را خواهیم داشت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه ادامه داد: این دانشگاه به عنوان جوان ترین دانشگاه ایران در چهار مورد حائز رتبه پژوهش در سال 88 شده است و ما ادعا می کنیم با تخصیص اعتبار کافی در کلیه زمینه ها می توانیم از پتانسیل های موجود برای پیشرفت استان استفاده کنیم.

پاپ زن با اشاره به رویکرد فرهنگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه نیز گفت: میزان اعتبار مشخصی به امورات فرهنگی تخصیص نمی دهیم و هر مقدار لازم باشد هزینه می کنیم.

وی افزود: حضور 25 و 20 درصدی دانشجویان در برنامه "راهیان نور" به ترتیب در فروردین سال های 89 و 90 به جنوب کشور همچنین اجرای برنامه فرهنگی، توجیهی، آموزشی و تفریحی"ستاد مهر" در مهر ماه هر سال را از جمله کارهای فرهنگی دانشگاه صنعتی کرمانشاه است.

راه اندازی دو رشته مکانیک و کامپیوتر از مهر ماه امسال در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پاپ زن از تصویب رشته های مکانیک و کامپیوتر با گرایش سخت افزار در مهر ماه امسال خبر داد و افزود: رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش نانو را مجددا به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پیشنهاد داده ایم همچنین جذب رشته های دیگر در مقاطع کارشناسی و ارشد را در دست اجرا داریم.

وی آموزش دوره جامع کارآفرینی را یکی از حوزه های شرکت دانش بنیان عنوان و تصریح کرد: سال گذشته موفق شدیم به 300 زن و مرد که حدود 50 درصد از این تعداد دانشجویان این دانشگاه بودند آموزش بدهیم و در سال جاری نیز از 200 نفر دیگر ثبت نام کرده اند اما تاکنون از سوی وزارت کار به عنوان حامی این دوره با اختصاص 70 هزار تومان برای هر نفر دستوری جهت برگزاری کلاس ها صادر نشده است.