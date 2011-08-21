به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه مرکز سنجش آموزش و پرورش آمده است: در صورتی که به مناسبت «عید فطر» روز شنبه 12 شهریور ماه تعطیل رسمی اعلام شود، امتحانات تمام دروس رشته‌های فنی و حرفه‌ای به ساعت 9 صبح روز شنبه 19 شهریور ماه و امتحانات تمام دروس شاخه نظری به ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 23 شهریور ماه موکول خواهد شد.

در این بخشنامه همچنین، تأکید شده است: به منظور بهره‌مندی دانش‌آموزان از شب‌های پرفیض قدر، در تاریخ برگزاری امتحانات روز سه‌شنبه دوم شهریور تغییراتی ایجاد شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این بخشنامه خاطرنشان شده است: امتحان درس قرآن و تعلیمات دینی (3) (دین و زندگی) رشته‌های فنی و حرفه‌ای به ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه 17 شهریور ماه و امتحان درس قرآن و تعلیمات دینی (3) (دین و زندگی) و اصول عقاید (2) شاخه نظری به ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه تغییر یافته است.

