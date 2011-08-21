نبود زمین مشکل اصلی توسعه فضاهای آموزشی در کردستان است

علی شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در جهت توسعه فضاهای آموزشی در استان کردستان کمبود زمین مناسب در مناطق شهری است که علیرغم پیگیری های زیاد متاسفانه در بعضی از شهرها زمین مناسب برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی وجود ندارد.

وی با اشاره به این کمبود و لزوم توسعه فضاهای آموزشی در استان کردستان یادآور شد: علیرغم وجود مشکل کمبود زمین، برنامه های مختلفی توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان آغاز شده و انتظار می رود تا پایان سال جاری 11 مدرسه دیگر در این استان احداث و به بهره برداری برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان سهم شهرستان دیواندره را احداث سه مدرسه دانست و افزود: در سایر شهرستان های استان کردستان نیز با توجه به نیاز مدارس احداث و تا آستانه بازگشایی مدارس نیز به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به سهم و نقش خیرین مدرسه ساز در استان کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه سهم خیرین مدرسه ساز به عنوان بازوان پرتوان این سازمان در احداث مدارس بسیار مفید است از مشارکت و همراهی آنها برای توسعه فضاهای آموزشی به نحو مناسبی استفاده می شود.

شیرزادی اظهار داشت: در سفر مقام معظم رهبری 35 پروژه آموزشی به استان اختصاص داده شده که 20 پروژه آن اجرا و به بهره برداری رسیده است و عملیات اجرایی برای بهره برداری از پروژه های دیگر استان نیز در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: در سفر دوم رئیس جمهور به استان نیز ساخت 12 هنرستان در کل استان در دستور کار داده شد که علیرغم محدودیت های اعتباری این پروژه ها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال اجراست.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در پایان اظهار داشت: در دولت نهم میزان اعتبارات تخصیص شده برای مدرسه سازی 2.5 برابر دیگر دولت های نظام جمهوری اسلامی بوده است که این مهم نشان دهنده توجه ویژه دولت به توسعه فضاهای آموزشی در استان کردستان است.