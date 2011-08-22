به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای نقل و انتقال رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور که به طور رسمی از اول تیرماه آغاز شده بود در حالی امروز دوشنبه به پایان می‏رسد که طی دو ماه گذشته کمتر جابه جایی میان بازیکنان صورت گرفت. شاید اصغر کاردوست و مجید قاسم‎زاده تنها بازیکنانی بودند که با پیوستن به فولاد ماهان تکلیف تیم باشگاهی خود را در این فصل مشخص کردند و البته جواد داوری که در راه پیوستن به این تیم اصفهانی است.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال در نظر دارد مهلت نقل و انتقالات را تمدید کند اما زمان نهایی برای جابه‎جایی بازیکنان در نشست هماهنگی مسابقات لیگ برتر مشخص می‎شود که دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این نشست در مورد همه مسائل و حتی تمدید فصل نقل و انتقالات با نظر و هماهنگی نماینده تیم‌های شرکت کننده تصمیم گیری خواهد شد.

وی در مورد علت به تعویق افتادن زمان برگزاری نشست هماهنگی تیم‌های لیگ برتری از چهارشنبه به دوشنبه هفته آینده تصریح کرد: با توجه به تعطیل بودن روز شهادت امام علی (ع) و اینکه پس از آن نماینده برخی تیم‌ها به دلیل مرخصی نتوانند برای حضور در جلسه به تهران سفر کنند، زمان این جلسه را تغییر دادیم.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد که در نشست دوشنبه هفته آینده علاوه بر زمان تمدید فصل نقل و انتقالات در مورد تیم‌ها، تعداد آنها و چگونگی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر نیز تصمیم گیری خواهد شد.

فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 28 مهرماه آغاز می‎شود.