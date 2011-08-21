هری کیول به لیگ فوتبال استرالیا بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، هری کیول در 15 سال گذشته در لیدز و لیورپول انگلستان بازی کرد و در گالاتاسرای ترکیه به دوران خارج از کشور خود پایان داده است.

کیول که اینک 32 سال دارد در سنین نوجوانی سیدنی را ترک کرد و هرگز فرصت بازی در لیگ فوتبال استرالیا را نداشت. او از هفته‌های گذشته با ملبورن ویکتوری در حال مذاکره بود. کیول قرار است به غیر از حقوق مندرج در قرارداد خود درصدی از افزایش درآمد باشگاه که حاصل از افزایش بلیت فروشی و درآمدهای بازاریابی خواهد بود را هم بدست آورد.

این مهاجم ملی پوش فوتبال استرالیا از ماه آینده تمرینات پیش از فصل خود را با ملبورن آغاز خواهد کرد. کیول پس از عقد قرارداد با ملبورن ویکتوری گفت: همیشه یکی از آرزوهای من برگشتن و بازی در لیگ استرالیا بود که ملبورن ویکتوری این فرصت را برایم فراهم آورد.

کیول در دو جام جهانی برای استرالیا بازی کرد و در 54 حضور ملی خود 16 گل به ثمر رساند. او یکی از بازیکنانی بود که در دو بازی رفت و برگشت استرالیا مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله پلی‌آف جام جهانی 1998 حضور داشت.