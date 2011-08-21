به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه وزارت دفاع به مناسبت روز صنعت دفاعی آمده است : آن روز که مستکبران جهان، ظهور نظام الهی و مردمی جمهوری اسلامی ایران را تاب نیاوردند و برای برکندن این شجره طیبه با تمامی امکاناتشان به میدان آمدند و با تحمیل یک جنگ نابرابر،‌شکست این نظام مقدس را حتمی می پنداشتند،‌ مردانی از این سرزمین به فرمان امام و مقتدای خود لبیک گفتند و علی‌رغم همه فشار‌ها و تحریم‌ها، عاشقانه، بی تکلف و بی ادعا در سنگر تولیدات دفاعی با تکیه بر عزم و همت جوانان متخصص این مرز و بوم به پشتیبانی از رزمندگان سرافراز جبهه های حق علیه باطل همت گماشتند تا آب و خاک این سرزمین الهی را از تجاوز دشمنان مصون سازند تا از این رهگذر پایبندی خویش را به آرمانهای والای انقلابشان به اثبات رسانند.

این بیانیه می افزاید: مجاهدت این مردان سختکوش در عرصه صنعت دفاعی پس از پایان جنگ نیز تداوم یافت؛ چرا که لازم بود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر مبناء اهداف متعالی‌اش برای مقابل با تهدید‌ات رنگارنگ دشمنان ایران اسلامی هر ر‌وز آماده‌تر و مجهز‌تر از روز قبل باشند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: تجربه سال‌ها تلاش و مجاهدات و نو‌آوری، زیر سخت‌ترین فشار‌ها و تحریم‌ها،‌ جایگاه بی‌نظیری را برای صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران در دنیا به ارمغان آورده‌ ‌تا آنجا که پیشرفت‌ها و نوآوری‌های مستمر صنعتگران اکنون به یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور، ‌بالندگی و پویایی سایر علوم و فناوری‌ها‌ ‌و الگویی برای سایر کشور‌ها تبدیل شده و پیشرفت ‌صنعت دفاعی ایران پیام‌ صلح و دوستی را برای مردم دنیا در پی داشته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تحول صنایع دفاعی کشور از وابستگی کامل به بیگانگان در دوران ستمشاهی، ‌تا استقلال و خود‌کفایی و حتی صدور تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته به دیگر کشورهای جهان و ‌در نتیجه ایجاد و و تقویت قدرت بازدارندگی کشور،‌ حاصل تبعیت کامل تلاشگران صنعت دفاعی از رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا و مجاهدات و ایثار سربازان بی‌نام و نشان این عرصه است که عزت و سربلندی را برای ملت و کشورشان به ارمغان آورد‌ه‌اند‌ و چه پاداشی شایسته‌تر ‌از اینکه ‌به پاس سه دهه تلاش و ایثار،‌ روز سی و یکم مرداد ماه از سوی رهبر و مقتدایشان‌، "روز صنعت دفاعی " نام گرفت.

در پایان این بیانیه آمده است: اکنون در سال جهاد اقتصادی و در آستانه سی و یکم مرداد ماه،‌" روز صنعت دفاعی "،‌ تلاشگران این عرصه ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های امام راحل‌ و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، آمادگی خود را جهت حرکتی جهاد‌گونه در همه عرصه‌های مرتبط با صنایع دفاعی و اعتلای هر چه بیشتر جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت فرمان ولی امر مسلمین جهان اعلام می‌دارند.