«روزه و مهمانی خدا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از موضوعات و عناوین این کتاب می‌توان به خطبه شعبانیه حضرت محمد (ص)، خطبه حضرت علی(ع)، سلام بر رمضان، نیت روزه، درجات و مراتب روزه و توبه در رمضان اشاره کرد.

در بخش‌هایی از این کتاب هم به مسائل مربوط به روزه از رساله عملیه امام خمینی (ره)، استفتائاتی از محضر مقام معظم رهبری و احادیثی درباره روزه، دعا، قرآن و عیدفطر پرداخته شده است.

در قسمتی از این کتاب با موضوع «شب قدر» آمده است: شب قدر شب نزول قرآن بر قلب مبارک حضرت ختمی مرتبت و شب پیمان بستن با قرآن است برای پیروان او. شب قدر، شب شهادت است برای امام مظلوم، شهید محراب عبادت و میدان عدالت امام علی(ع) و شب پیمان ولایت بستن است برای رهروان و پیروان آن قرآن مجسم، الگوی تقوی و پرچمدار توحید.

کتاب «روزه و مهمانی خدا» در قطع جیبی در 68 صفحه و شمارگان 3000 نسخه با بهای 1000 تومان و با همکاری شرکت پیشتازان فن‌آور سعید منتشر شده است.

از محمد مطهر تاکنون آثاری همچون گلبرگ‌های حسینی، گل سرخ، گل نام، گل‌برگ‌های رضوی، گل‌برگهای حسینی، گل‌ برگ، گل محمدی، گل قصد و نیز گل رزم منتشر شده است.