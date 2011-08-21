انعقاد 33 تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان شامگاه شنبه در جلسه مدیران ارشد سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و ترغیب سرمایه‌گذاران، در تیرماه سال جاری سومین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری انجام گرفت و در این همایش بیش از 330 میلیون و 500 هزار دلار تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی مبادله و به امضا رسید.

وی افزود: به رغم کاهش بارندگی و وجود خشکسالی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش قابل توجهی داشته است.

محمدیان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان شتاب بیشتری پیدا کرده است، گفت: بایستی تلاش مدیران جهت ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان معطوف شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه تولیدات در واحد سطح افزایش یافته است، ادامه داد: بهره وری در بخش کشاورزی استان نیز نسبت به گذشته رشد مضاعف داشته اما باید به این مطلب برسیم که بهتر از این باشیم و بدانیم که هیچ‌گاه در مسیر پیشرفت به انتها نمی‌رسیم.