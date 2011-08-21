46 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

اکبر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارزش صادارت کالاهای خراسان جنوبی طی چهار ماهه امسال 46 میلیون و 110 هزار و 652 ریال بوده است، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبلا از نظر ارزش ریالی کاهش داشته است.

وی وزن کالاهای صادر شده طی این مدت را بیش از 15 هزار تن کالا عنوان کرد و بیان داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که139 هزار و 862 تن بوده 39 درصد رشد داشته است.

مصباح موکت، لوله خرطومی، لواشک، نمک، شکلات، کنسرو ماهی، نخ قالی، ژاکت، رب گوجه فرهنگی و موتور سیکلت را از عمده ترین اقلام کالاهای صادراتی این استان برشمرد.

وی به وجود چهار بازارچه مرزی در این استان اشاره کرد و ادامه داد: صادرات و ورادات استان از طریق گمرک بیرجند و بازارچه های یزدان، دوکوهانه، ماهیرود و میل 73 انجام می شود.

9درصد صادرات خراسان جنوبی به موکت اختصاص دارد

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی عنوان کرد: بیشترین کالای صادر شده طی این مدت موکت بوده که از نظر ارزش ریالی 9 درصد از صادارت استان را به خود اختصاص داده است.

مصباح در خصوص اقدامات اداره کل گمرکات استان برای افزایش صادرات در استان، اظهار داشت: امکان صادرات برای پیله وران از کلیه بازارچه ها، افزایش ساعت کاری بازارچه های جهت ارائه خدمات مطلوب تر، تقویت نیروی انسانی گمرکات مرزی با استخدام نیروهای جدید و ارزش گذاری صحیح کالاهای صادراتی از جمله این اقدامات است.