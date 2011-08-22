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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

حجت‌الاسلام سمیعا خبر داد:

برگزاری 16 جلسه آموزش قرآن در کهک

برگزاری 16 جلسه آموزش قرآن در کهک

کهک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک از برگزاری 16 جلسه آموزش عمومی و پایه قرائت و مفاهیم قرآن کریم در این شهر خبر داد.

حجت‌الاسلام خلیل سمیعا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به قرآن کریم در ماه رمضان اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی کهک برای رونق‌بخشی به جلسات قرآنی، اقدام به برپایی 16 جلسه آموزش عمومی و پایه قرائت و مفاهیم قرآن کریم کرده است.

وی ادامه داد: این جلسات با موضوعات آموزش روخوانی و روان‌خوانی، تجوید الصلاه و مفاهیم قرآن کریم سطح یک و دو در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام سمیعا در مورد زمان برگزاری این دوره‌های آموزشی تصریح کرد: این جلسات از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک تاکید کرد: در پایان این دوره‌های آموزشی به تمامی افرادی که در آزمون نهایی موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی شوند گواهینامه مربوطه در سطوح اعلام شده اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1388619

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