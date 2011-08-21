کمپین جهانی یک ماه برای فلسطین فراخوان اینترنتی داد

به گزارش خبرگزاری مهر کمپین جهانی یک ماه برای فلسطین دومین بیانیه خود را در آستانه روز جهانی قدس صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

رژیم اشغال گر صهیونیستی، رژیمی جعلی است که برپایه اشغال گری و کشتار انسان های بی گناه شکل گرفته. این دو ویژگی از همان آغاز با دولت نژادی اسراییل همراه بوده و تا کنون ادامه یافته است. با این همه این رژیم از همان آغاز از حمایت دولت ایالات متحده آمریکا و برخی دول اروپایی برخوردار بوده و به پشتوانه این حمایت توانسته است به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهد و از بازخواست های بین المللی نیز به دور باشد.

کمپین جهانی یک ماه برای فلسطین، که در مدت کوتاه شکل گیری خود با حمایت های زیادی همراه شده است، همزمان با دوره انقلاب های جهانی علیه رژیم های فاسد و قیام های مردمی علیه بی عدالتی در جهان و با نزدیک شدن روز جهانی قدس از همه عدالت خواهان جهان می خواهد از فرصت این روز استفاده کنند و از هم اکنون زمینه های برگزاری پرشکوه این روز را فراهم کنند.

کمپین جهانی یک ماه برای فلسطین، با نام گذاری روزهای 26 تا 28 آگوست 2011(26 تا 28 رمضان 1432) به نام «روزهای بیداری و بازگشت»، پیشنهادهای زیر را به عنوان راه کاری عملی برگزاری پرشکوه این روزها مطرح می کند:

1- انتشار حقایق تاریخی جنایت های نژادپرستان صهیونیست از آغاز اشغال سرزمین فلسطین تا کنون از طریق رسانه های آزاد و مستقل

2- اعلام انزجار از دولت مردانی که با حمایت از اقدامات غیرانسانی صهیونیست ها باعث پیشبرد اهداف نژادپرستانه و عیرانسانی دولت اسراییل شده اند.

3- دعوت از همه علاقه مندان و طرفداران حقیقی حقوق بشر به حضور در تظاهرات اعتراضی در روزهای بیداری و بازگشت.

4- آماده شدن فعالان حقوق بشر برای حضور در مرزهای اشغالی فلسطین در روزهای بیداری و بازگشت و پیوستن به مردم ساکن در کشورهای همسایه که در این روزها در مرزهای اشغالی حضور خواهند یافت.

کمپین جهانی یک ماه برای فلسطین(forpalestine.net)، در پایان بیانیه خود از همه فعالان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خواست با پیوستن به اعضاء فعال این کمپین در تلاش‌ها برای احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین شریک شوند.

