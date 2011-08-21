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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

برای حضور در تور حرفه‎ای/

تیم ملی تنیس روی میز دوشنبه عازم چین می شود/ تغیر در ترکیب تیم اعزامی

تیم ملی تنیس روی میز دوشنبه عازم چین می شود/ تغیر در ترکیب تیم اعزامی

تیم ملی تنیس روی میز با در اختیار داشتن چهار بازیکن در بخش مردان و سه بازیکن در بخش بانوان و به منظور حضور در رقابت‎های تور حرفه‏ای دوشنبه شب عازم چین می‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز پیش از این 14 بازیکن را برای حضور در مسابقات تور حرفه‎ای چین به فدراسیون بین‎المللی این رشته معرفی کرده بود اما با توجه به انصراف نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند، افشین نوروزی، نیما عالمیان، مهران احدی، واحد مالمیری و میدیا لطف الله نسبی ایران با هفت بازیکن در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد.

حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری و مهشید صامت  بازیکنان اعزامی ایران به رقابت‎های تور حرفه‏ای چین هستند. این مسابقات 2 تا 3 شهریورماه در "سوشو" برگزار می شود. تیم ایران دوشنبه شب عازم سوشو می‎شود.

مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای سوشو چین در دو رده سنی امید و بزرگسالان و با جایزه 330 هزار دلاری برگزاری می‌شود. ایران در بخش انفرادی (بزرگسالان) و دوبل (بزرگسالان) این رقابت‎ها شرکت می‎کند.90 ورزشکار در بخش مردان و 85 ورزشکار در بخش بانوان این رقابت‎ها شرکت دارند.

کد مطلب 1388622

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