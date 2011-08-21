تیم ملی تنیس روی میز دوشنبه عازم چین می شود/ تغیر در ترکیب تیم اعزامی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز پیش از این 14 بازیکن را برای حضور در مسابقات تور حرفهای چین به فدراسیون بینالمللی این رشته معرفی کرده بود اما با توجه به انصراف نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند، افشین نوروزی، نیما عالمیان، مهران احدی، واحد مالمیری و میدیا لطف الله نسبی ایران با هفت بازیکن در این رقابتها شرکت خواهد کرد.
حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری و مهشید صامت بازیکنان اعزامی ایران به رقابتهای تور حرفهای چین هستند. این مسابقات 2 تا 3 شهریورماه در "سوشو" برگزار می شود. تیم ایران دوشنبه شب عازم سوشو میشود.
مسابقات تنیس روی میز تور حرفهای سوشو چین در دو رده سنی امید و بزرگسالان و با جایزه 330 هزار دلاری برگزاری میشود. ایران در بخش انفرادی (بزرگسالان) و دوبل (بزرگسالان) این رقابتها شرکت میکند.90 ورزشکار در بخش مردان و 85 ورزشکار در بخش بانوان این رقابتها شرکت دارند.
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