تیم ملی تنیس روی میز دوشنبه عازم چین می شود/ تغیر در ترکیب تیم اعزامی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز پیش از این 14 بازیکن را برای حضور در مسابقات تور حرفه‎ای چین به فدراسیون بین‎المللی این رشته معرفی کرده بود اما با توجه به انصراف نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند، افشین نوروزی، نیما عالمیان، مهران احدی، واحد مالمیری و میدیا لطف الله نسبی ایران با هفت بازیکن در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد.

حمیدرضا طاهرخانی، علیرضا ملارجبی، محمدامین حنطه و پوریا عمرانی، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری و مهشید صامت بازیکنان اعزامی ایران به رقابت‎های تور حرفه‏ای چین هستند. این مسابقات 2 تا 3 شهریورماه در "سوشو" برگزار می شود. تیم ایران دوشنبه شب عازم سوشو می‎شود.

مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‎ای سوشو چین در دو رده سنی امید و بزرگسالان و با جایزه 330 هزار دلاری برگزاری می‌شود. ایران در بخش انفرادی (بزرگسالان) و دوبل (بزرگسالان) این رقابت‎ها شرکت می‎کند.90 ورزشکار در بخش مردان و 85 ورزشکار در بخش بانوان این رقابت‎ها شرکت دارند.