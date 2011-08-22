به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوارهای "ایاسما" در استان ترنتو پس از چهار سال تحقیقات دریافتند که زغال اخته خاصیت آنتی اکسیدان، ضد سرطانی و دفاع در برابر بیماریهای قلبی عروقی دارد. آنتی اکسیدانها مهمترین مواد در مبارزه با پیری هستند.

همچنین این میوه می تواند تاثیرات مثبتی بر روی دیواره مویرگها و سیاهرگها داشته باشد.

پیش از این گروهی از دانشمندان آمریکایی نشان داده بودند که زغال اخته و سایر میوه های دارای آنتوسیانین ها تاثیرات مثبتی بر روی فشار خون دارند.

اکنون محققان ایتالیایی دریافتند که این خواص جدید به واسطه وجود "فلاون گلیکوزیدها" به ویژه "کوئرستین" در این میوه است.

براساس گزارش آسکا، این پژوهشگران در این تحقیقات، نوعی زغال اخته مشابه نمونه های جنگلی را کاشتند. این میوه به طور متوسط محتوی حدود 200 میلی گرم در گیلوگرم از مخلوطی از حداکثر 23 فلاون مختلف بود.

بنابراین یک دانه زغال اخته (150 گرم) به طور متوسط 30 میلی گرم فلاون ارائه می کند که این میزان دو تا سه برابر بیشتر از فلاونی است که در رژیم غذایی روزانه وجود دارد.