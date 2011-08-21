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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

میرزایی در گفتگو با مهر:

600 تن ماهی کردستان به خارج از کشور صادر شد

600 تن ماهی کردستان به خارج از کشور صادر شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 600 تن ماهی به خارج از کشور صادر شده است.

رحمان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش ماهی صادر شده استان کردستان به خارج از کشور را یک میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: آبزیان صادر شده از طریق مرزهای کردستان شامل انواع ماهیان گوشتی، پرورشی و زینتی و بچه ماهی است.

وی با اشاره به میزان رشد صادرات ماهی در سال جاری از طریق مرزهای استان کردستان به خارج از کشور یادآور شد: میزان صادرات صورت گرفته در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 10 درصد و از نظر ارزش ریالی نیز به میزان 10 درصد رشد داشته است.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: استان کردستان از جمله استان های غیرساحلی کشور است که دارای بیش از 32 هزار دهنه چشمه و بیش از هشت هزار و 736 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، دو هزار و 55 رشته قنات است که این توانمندی کردستان را دارای قابلیت و چشم انداز تولید پنج هزار و 200 تن گوشت ماهی در سال کرده است.

میرزایی اظهار داشت: استان کردستان هم اکنون دارای رتبه 11 کشوری در زمینه تولید ماهیان سرآبی در بین استانهای غیرساحلی است و با توجه به پتانسیلهای موجود می توان این رتبه را در سالهای آینده ارتقاء داد.

وی گفت: تولید و پرورش ماهی از سال 75 در استان کردستان شروع شده است و اکنون پنج درصد ماهی کشور در این استان تولید می شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان بیان کرد: سال گذشته هزار و 200 تن ماهی به ارزش بیش از 24 میلیارد ریال از طریق بازارچه های مرزی استان به کشور عراق صادر شده است.

کد مطلب 1388626

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