600 تن ماهی کردستان به خارج از کشور صادر شد

رحمان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش ماهی صادر شده استان کردستان به خارج از کشور را یک میلیارد و 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: آبزیان صادر شده از طریق مرزهای کردستان شامل انواع ماهیان گوشتی، پرورشی و زینتی و بچه ماهی است.

وی با اشاره به میزان رشد صادرات ماهی در سال جاری از طریق مرزهای استان کردستان به خارج از کشور یادآور شد: میزان صادرات صورت گرفته در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 10 درصد و از نظر ارزش ریالی نیز به میزان 10 درصد رشد داشته است.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: استان کردستان از جمله استان های غیرساحلی کشور است که دارای بیش از 32 هزار دهنه چشمه و بیش از هشت هزار و 736 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، دو هزار و 55 رشته قنات است که این توانمندی کردستان را دارای قابلیت و چشم انداز تولید پنج هزار و 200 تن گوشت ماهی در سال کرده است.

میرزایی اظهار داشت: استان کردستان هم اکنون دارای رتبه 11 کشوری در زمینه تولید ماهیان سرآبی در بین استانهای غیرساحلی است و با توجه به پتانسیلهای موجود می توان این رتبه را در سالهای آینده ارتقاء داد.

وی گفت: تولید و پرورش ماهی از سال 75 در استان کردستان شروع شده است و اکنون پنج درصد ماهی کشور در این استان تولید می شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان بیان کرد: سال گذشته هزار و 200 تن ماهی به ارزش بیش از 24 میلیارد ریال از طریق بازارچه های مرزی استان به کشور عراق صادر شده است.