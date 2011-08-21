فرهنگ رانندگی در جاده های روستایی خراسان شمالی باید افزایش یابد

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز نگرانی از بروز تصادفات در جاده های روستایی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه آسفالته شدن راههای روستایی استان در حال اجرا است، با این وجود تعمیم فرهنگ رانندگی در این مسیرها باید ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست اطلاعات چهار هزار راننده روستایی از دهیاران استان اخذ شده است، اعلام کرد: برای یک هزار و 730 راننده کارت صادر شده که از طریق دفاتر پیشخوان در حال توزیع است.



وی تصریح کرد: در همین راستا پلاک شخصی آنان باید به پلاک عمومی تبدیل شود و این اداره کل بر عملکرد آنان نظارت خواهد کرد.



سبحانی در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی ضمن و بدو خدمت برای هزار و 976 راننده بخش مسافری و کالا اشاره کرد و گفت: در پایان این دوره، گواهینامه برای آنان صادر می شود.



وی همچنین از اجرای طرح آموزشی مهمانداران اتوبوسهای برون شهری خبر داد و گفت: در این زمینه 15.5 ساعت دوره آموزشی برای آنان برگزار می شود.



