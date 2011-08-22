به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای سفر به مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی در قالب سه گروه از تهران و چین راهی دایگو محل برگزاری این رقابت‌ها خواهد شد.

به این ترتیب گروه اول کاروان دوومیدانی کشورمان در قالب ورزشکارانی چون سجاد مرادی، هادی سپهرزاد، کاوه موسوی و مریم طوسی به همراه پژمان معتمدی سرپرست این تیم یکشنبه شب از شنژن چین محل برگزاری بازی‌های دانشجویان جهان راهی کره جنوبی شدند.

گروه دوم تیم دوومیدانی ایران شامل نصرت کردبچه (مربی و سرپرست تیم بانوان)، خسروشیری (مربی)، محمد صمیمی (ورزشکار پرتاب دیسک) و عباس صمیمی (مربی پرتاب دیسک) نیز دوشنبه شب 31 مردادماه تهران را به مقصد دبی ترک می کنند. این گروه بعد از طی مسیری 24 ساعت از دبی، سئول و بوسان سه شنبه شب به دایگو خواهند رسید.

اما گروه سوم تیم دوومیدانی کشورمان شامل احسان حدادی و امین نیک فر به صورت جداگانه وارد محل برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان خواهند شد. حدادی که این روزها در اردوی تدارکاتی روسیه به سر می برد از این کشور به کره سفر خواهد کرد. امین نیک فر در پرتاب وزنه نیز به طور جداگانه از آمریکا به دایگو خواهد رفت.

پیش از این محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی به منظور حضور در نشست اتحادیه دوومیدانی غرب آسیا و کنگره دو روزه فدراسیون جهانی دوومیدانی به کره جنوبی سفر کرده بود.

تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای نخستین بار با ترکیب هشت ورزشکار در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور بیش از دو هزار ورزشکار از 200 کشور از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.