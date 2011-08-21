به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با اشاره به اجرای طرح احیای بدنه شرقی چهارباغ عباسی در پنج فاز، افزود: اجرای این طرح از جنبه‌های مختلف اعم از تاثیر آن در جلب گردشگران، رونق اقتصادی و ارائه الگوی معماری ایرانی اسلامی و نیز از جهت درک و هماهنگ بودن با زیباترین محور تاریخی ایران، قابل بررسی است.

وی اظهار داشت: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان بر اساس اولویتهای تملک و همچنین نقشه‌های سازه و درزهای اجرایی از بازار هنر تا میدان امام حسین(ع) به طول ۵۳۰ متر را به پنج فاز تقسیم کرده و هم اکنون فاز دوم پروژه بعد از سه سال از زمان اجرای آن به بهره برداری رسیده و با اجرای این فاز ورودی کاخ هشت بهشت بعد از 40 سال ساماندهی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با تکمیل و بهره‌برداری از فاز دوم طرح بدنه سازی شرقی چهارباغ، امکان تملک مغازه‌های موجود در فاز سوم این پروژه با معوض از محل مغازه‌های احداثی فراهم شده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز سوم طرح بدنه‌سازی چهارباغ نیز آغاز شده و تا شش ماه آینده به بهره‌بردای می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد از تملک فاز یک باقیمانده است، اضافه کرد: بعد از پایان تملک فاز یک تشکیل پرونده برای فاز پنج و دعوت افراد برای توافق شروع می‌شود.

جعفری با بیان اینکه تفکر ایجاد طرح بدنه‌سازی و احیای هویت تاریخی، فرهنگی چهارباغ عباسی به بیش از سه دهه‌ گذشته بازمی‌گردد، گفت: شهرداری اصفهان در حفظ آثار تاریخی و پاسداری از میراث باشکوه فرهنگی همواره پیشگام بوده است.