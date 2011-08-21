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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

جعفری:

فاز سوم احیای بدنه شرقی چهارباغ بهره‌برداری می‌شود

فاز سوم احیای بدنه شرقی چهارباغ بهره‌برداری می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: فاز سوم احیای بدنه شرقی چهارباغ عباسی اصفهان تا شش ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با اشاره به اجرای طرح احیای بدنه شرقی چهارباغ عباسی در پنج فاز، افزود: اجرای این طرح از جنبه‌های مختلف اعم از تاثیر آن در جلب گردشگران، رونق اقتصادی و ارائه الگوی معماری ایرانی اسلامی و نیز از جهت درک و هماهنگ بودن با زیباترین محور تاریخی ایران، قابل بررسی است.

وی اظهار داشت: سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان بر اساس اولویتهای تملک و همچنین نقشه‌های سازه و درزهای اجرایی از بازار هنر تا میدان امام حسین(ع) به طول ۵۳۰ متر را به پنج فاز تقسیم کرده و هم اکنون فاز دوم پروژه بعد از سه سال از زمان اجرای آن به بهره برداری رسیده و با اجرای این فاز ورودی کاخ هشت بهشت بعد از 40 سال ساماندهی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با تکمیل و بهره‌برداری از فاز دوم طرح بدنه سازی شرقی چهارباغ، امکان تملک مغازه‌های موجود در فاز سوم این پروژه با معوض از محل مغازه‌های احداثی فراهم شده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز سوم طرح بدنه‌سازی چهارباغ نیز آغاز شده و تا شش ماه آینده به بهره‌بردای می‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد از تملک فاز یک باقیمانده است، اضافه کرد: بعد از پایان تملک فاز یک تشکیل پرونده برای فاز پنج و دعوت افراد برای توافق شروع می‌شود.

جعفری با بیان اینکه تفکر ایجاد طرح بدنه‌سازی و احیای هویت تاریخی، فرهنگی چهارباغ عباسی به بیش از سه دهه‌ گذشته بازمی‌گردد، گفت: شهرداری اصفهان در حفظ آثار تاریخی و پاسداری از میراث باشکوه فرهنگی همواره پیشگام بوده است.

کد مطلب 1388630

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